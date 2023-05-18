Крики услышали соседи: в Никополе мужчина держал на цепи и пытал 5-летнего мальчика (фото)

Издевательства над ребенком продолжались несколько месяцев, в то время мать мальчика на избиение своего сына сожителем никак не реагировала.

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В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который систематически избивал и пытал 5-летнего сына своей сожительницы. Об этом стало известно после того, как соседи услышали плач ребенка и вызвали полицию, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

13 мая на линию "102" поступил вызов о детских криках, раздававшихся из квартиры местной жительницы. Прибывшие на место правоохранители нашли избитого ребенка. Соседи рассказали, что несколько месяцев назад мать ребенка начала жить с сожителем, но раньше они не замечали его агрессии по отношению к ребенку, а когда услышали крики, сразу вызвали правоохранителей.

Мать 5-летнего мальчика призналась, что не реагировала на избиение своего ребенка, потому что якобы сожитель угрожал ей физической расправой.

Ребенка забрали из семьи и после осмотра привезли в "кризисную комнату" в Днепре, где психолог расспросил малыша о пережитом.

Было выяснено, что 39-летний сожитель матери пытал мальчика из-за "непослушания". Он бил ребенка по голове, связывал руки цепью и привязывал к металлическому крюку в стене в детской комнате.

Во время осмотра дома правоохранители нашли металлическую цепь и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в 6 фактах преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего, что сопровождалось причинением ему физических страданий совершено повторно) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина пытался дать правоохранителям взятку в размере 2 тыс. долларов США.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям матери. Мальчика передали родному отцу, который приехал из Киева, как только ему сообщили об издевательствах над ребенком", — рассказали в полиции.

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Напомним, что польский бизнесмен подозревается в убийстве украинской модели и попытке расчленить ее тело.