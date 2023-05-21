"Хотела сделать сюрприз": спасателям пришлось снимать с третьего этажа одесситку (видео)

Женщина хотела эффектно появиться перед соседями из балкона, но что-то пошло не так и она буквально прилипла к фасаду дома. Жительницу спасли с помощью выдвижной лестницы.

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В центре Одессы с высоты третьего этажа сняли женщину, которая пыталась залезть к соседям по стене. Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, пишут местные СМИ.

"Выяснилось, что гражданка, 1980 года рождения, пыталась перелезть с балкона на балкон на уровне 3-го этажа и застряла", — говорится в сообщении.

А тем временем в местных соцсетях появилась видео, как бедняга пытается устоять на выпуклости стены почти в "шпагате". Пользователи шутят, что женщина хотела сделать соседям "сюрприз" и выбрала для этого такое эффектное появление, но что-то пошло не так.

Кстати, 1 мая, спасатели сняли с дерева женщину, которая застряла, пытаясь помочь спуститься испуганному коту.