"Хотіла зробити сюрприз": рятувальникам довелося знімати з третього поверху одеситку (відео)

Жінка хотіла ефектно постати перед сусідами з балкона, але щось пішло не так і вона буквально прилипла до фасаду будинку. Мешканку врятували за допомогою висувних сходів.

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У центрі Одеси з висоти третього поверху зняли жінку, яка намагалася залізти до сусідів стіною. Про це повідомили у ДСНС Одеської області, пишуть місцеві ЗМІ.

"З'ясувалося, що громадянка, 1980 року народження, намагалася перелізти з балкона на балкон на рівні 3-го поверху та застрягла", — йдеться у повідомленні.

А тим часом у місцевих соцмережах з'явилося відео, як бідолаха намагається встояти на опуклості стіни майже у "шпагаті". Користувачі жартують, що жінка хотіла зробити сусідам сюрприз і обрала для цього таку ефектну появу, але щось пішло не так.

До речі, 1 травня рятувальники зняли з дерева жінку, яка застрягла, намагаючись допомогти спуститися переляканому коту.