В Одесі рятувальники зняли з дерева жінку, яка намагалася дістати свого кота (фото)

Місцева мешканка, як зазначають у ДСНС, вирішила допомогти своєму коту та застрягла на дереві на висоті третього поверху.

Related video

У понеділок 1 травня ввечері рятувальники врятували з дерева жінку, яка застрягла, намагаючись допомогти спуститися переляканому коту. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

За інформацією ДСНС, виклик про необхідність допомоги надійшов увечері, коли у Київському районі Одеси на проспекті Академіка Глушка, коли жінка вирішила допомогти своєму коту та застрягла на дереві на висоті третього поверху.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

"Потерпіла "зупинилася" на рівні 3-го поверху і не могла спуститися", — розповіли в управлінні ДСНС.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події та за допомогою висувних сходів зняли з дерева рудого кота та його хазяйку.

"Врятовані кіт і хазяйка вже вдома у безпеці", — підсумували рятувальники.

Нагадаємо, 12 квітня прес-служба ДСНС опублікувала звернення, в якому вказала на важливість порятунку тварин під час війни. Рятувальники зазначили, що за будь-якої можливості вони завжди виїжджають на подібні виклики, незважаючи на критику деяких громадян.

Також нагадаємо, що наприкінці березня, після землетрусу в Туреччині, змогли знайти та врятувати кота, який знаходився під завалами 11 поверхової будівлі майже 49 днів. Хазяйка шукала свого улюбленця всі ці дні до останнього.