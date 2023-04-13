"Вони теж відчувають біль": у ДСНС розповіли про важливість порятунку тварин під час війни (фото)

За словами рятувальників, на подібні виклики, незважаючи на критику з боку деяких громадян, вони виїжджають лише за спокійної ситуації та коли "є вільні руки".

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Керівництво Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіло, чому порятунок тварин під час повномасштабної війни є надзвичайно важливим. Відповідну публікацію оприлюднили пресслужба ДСНС 12 квітня.

У відомстві зізнаються, що отримують багато повідомлень, мовляв, це не робота рятувальників у такий важкий час для країни, але відповідають, що хлопці виїжджають на такі виклики лише коли ситуація спокійна і для цього є вільні руки.

"Якщо є можливість врятувати тварину, то чому б цього не зробити? Вони також відчувають біль, страх і потребують допомоги. Іноді вся надія лише на надзвичайників. І тут уже постає питання: приректи бідолаху на вірну загибель чи врятувати?", — йдеться в повідомленні рятувальників.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок у місті Знам'янка Кропивницького району кіт потрапив у вентиляційну шахту, і без допомоги рятувальників пухнастого ніяк не звільнити.

Підрозділ пожежно-рятувальної частини, який прибув на місце події, за допомогою шанцевого інструменту дістав кота з пастки, зараз з ним все добре, крім переляку тварина не постраждала.

І, до речі, є не один випадок, коли тварини рятували життя людям. Наприклад, у Львівській області постраждалий від ракетного удару ЗС РФ 9 березня мешканець Золочівського району розповів, що домашній улюбленець врятував йому життя під час масованого обстрілу ЗС РФ.

13 лютого, після страшного землетрусу в Туреччині мережу зворушили фото, де команди рятувальників продовжують шукати тих, хто вижив під завалами разом зі спеціально навченими собаками. Один із псів-рятувальників продовжує працювати, навіть поранивши лапи.