Вибухи у Львівській області 9 березня: чоловік розповів, як собака врятував йому життя

За словами чоловіка, будинок котрого також постраждав під час чергового масованого удару по Україні, він вийшов у двір, щоб заспокоїти свою німецьку вівчарку. Коли він перебував на вулиці, пролунав вибух.

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Житель Золочівського району (Львівська область), який постраждав від ракетного удару 9 березня, розповів, як домашній вихованець врятував йому життя під час масованого обстрілу ЗС РФ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти поговорили з чоловіком, будинок якого постраждав внаслідок масованого ракетного обстрілу України російськими військовими.

Тим, що він залишився живим, чоловік, за його словами, завдячує своїй німецькій вівчарці. Собака, який живе у спеціально обладнаному вольєрі, в ніч на 9 березня почав скиглити і вити. Чоловік вийшов надвір і заспокоїв тварину.

Однак через якийсь час вівчарка знову почала непокоїтися і чоловік був змушений знову встати з ліжка та вийти у двір до домашньої улюблениці. Він знову заспокоїв знервованого собаку і пішов у бік літньої кухні, що знаходиться окремо від будинку. У цей момент пролунав вибух.

"Якби на той час перебував у кімнаті, а не в кухні, — ви б зі мною сьогодні вже не розмовляли", — сказав він журналістам.

Чоловік також показав руйнування свого будинку після вибуху. У кімнаті, де була спальня, вибиті вікна. Також видно, що в одній з кімнат будинку від стін і від стелі відокремилася обшивка.

Нагадаємо, у Львівській області зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ 9 березня. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки РФ у Золочівському районі. Так, п'ятеро людей загинули внаслідок ворожого обстрілу.

Фокус також писав, що російські окупанти під час масованої ракетної атаки 9 березня влучили в 3 ТЕС "ДТЕК Енерго". Внаслідок влучання серйозних пошкоджень отримало обладнання підстанцій. На місці працюють енергетики.