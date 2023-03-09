Взрывы во Львовской области 9 марта: мужчина рассказал, как собака спасла ему жизнь

По словам мужчины, дом которого также пострадал во время очередного массированного удара по Украине, он вышел во двор, чтоб успокоить свою немецкую овчарку. Когда он находился на улице, прозвучал взрыв.

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Пострадавший от ракетного удара 9 марта житель Золочевского района (Львовская область) рассказал, как домашний питомец спас ему жизнь во время массированного обстрела ВС РФ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты побеседовали с мужчиной, дом которого пострадал в результате массированного ракетного обстрела Украины российскими военными.

Тем, что он остался в живых, мужчина, по его словам, обязан своей немецкой овчарке. Собака, которая живет в специально оборудованном вольере, в ночь на 9 марта начала скулить и выть. Мужчина вышел на улицу и успокоил животное.

Однако через какое-то время овчарка снова начала беспокоиться и мужчина был вынужден опять встать с постели и выйти во двор к домашней любимице. Он снова успокоил собаку, которая нервничала, и пошел в сторону летней кухни, находящейся отдельно от дома. В этот момент раздался взрыв.

"Если бы в то время находился в комнате, а не в кухне, — вы бы со мной сегодня уже не разговаривали", — сказал он журналистам.

Мужчина также показал разрушения своего дома после взрыва. В комнате, где находилась спальня, выбиты окна. Также видно, что в в одной из комнат дома от стен и от потолка отделилась обшивка.

Напомним, во Львовской области возросло количество жертв ракетного удара ВС РФ 9 марта. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, стало известно об еще одной жертве ракетной атаки РФ в Золочевском районе. Таким образом, пять человек погибли в результате вражеского обстрела.

Фокус также писал, что российские оккупанты во время массированной ракетной атаки 9 марта попали в 3 ТЭС "ДТЭК Энерго". В результате попадания серьезных повреждений получило оборудование подстанций. На месте работают энергетики.