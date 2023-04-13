"Они тоже чувствуют боль": в ГСЧС рассказали о важности спасения животных во время войны (фото)

По словам спасателей, на подобные вызовы, несмотря на критику со стороны некоторых граждан, они выезжают только при спокойной ситуации и когда "есть свободные руки".

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Руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям рассказало, чем важно спасение животных во время полномасштабной войны. Соответствующая публикация была обнародована пресс-службой ГСЧС 12 апреля.

В ведомстве признаются, что получают много сообщений, мол это не работа спасателей в такое тяжелое время для страны, но отвечают, что ребята выезжают на такие вызовы лишь когда ситуация спокойна и есть для этого свободные руки.

"Если есть возможность спасти животное, то почему бы этого не сделать? Они также чувствуют боль, страх и нуждаются в помощи. Иногда вся надежда только на чрезвычайников. И тут уже возникает вопрос: обречь бедняжку на верную гибель или спасти?", — говорится в заявлении спасателей.

В Службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек в городе Знаменке Кропивницкого района кот попал в вентиляционную шахту и без помощи спасателей пушистого никак не освободить.

Подразделение пожарно-спасательной части, прибывшее на место происшествия, с помощью шанцевого инструмента достало кота из ловушки, сейчас с ним все хорошо, кроме испуга животное никак не пострадало.

И, к слову, существует ни один случай, когда животные спасали жизни людям. Например, во Львовской области пострадавший от ракетного удара ВС РФ 9 марта житель Золочевского района рассказал, что домашний питомец спас ему жизнь во время массированного обстрела ВС РФ.

13 февраля, после страшного землетрясения в Турции сеть растрогали фото, где команды спасателей продолжают искать выживших под завалами вместе со специально обученными собаками. Один из псов-спасателей продолжает работать, даже поранив лапы.