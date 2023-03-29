"Наше диво": в Туреччині врятували кота, який пробув під завалами 49 днів (фото, відео)

Хазяйка до останнього намагалася знайти домашнього улюбленця. Зневоднений і покалічений кіт вижив після майже двомісячного ув'язнення під завалами 11-ти поверхової будівлі.

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У вівторок, 28 березня, стало відомо, що в турецькій провінції Кахраманмараш було знайдено кота, який провів 49 днів під завалами житлового будинку після жахливого землетрусу, що стався в Туреччині 6 лютого. Про це повідомляє Anadolu.

Дворічний британський кіт на прізвисько Хан проживав до стихійного лиха в сім'ї 36-річної Ніди Діни та її доньки. Коли сталася перша хвиля землетрусу, жінка з дитиною встигли врятуватися, друга хвиля зрівняла 11-ти поверховий будинок із землею.

Тваринку знайти не вдалося, оскільки Хан не встиг вибігти зі зруйнованої будівлі.

Врятований кіт сильно зневоднений Фото: ship

Видання повідомляє, що хазяйка Хана проживала в автівці біля уламків свого колишнього будинку близько 40 днів, розпитуючи людей навколо, чи не бачили вони її улюбленця, також вона телефонувала в притулки для тварин і до останнього не втрачала надію на його порятунок.

Через 49 днів тварину знайшли під завалами зруйнованого будинку. Господиня стверджує, що кликала його в ту мить, коли люди шукали під уламками свої речі.

Мить, коли Хана знайшли, навіть зафіксували на камеру мобільного телефона.

"Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останньої миті, він завжди спав зі мною. Його побачили та знайшли водій екскаватора й власник будинку — на килимі в кухні. Потім ми відвезли його до ветеринара", — поділилася радістю хазяйка тварини.

Котик мав сильне зневоднення, у нього виявили переломи лап і підозри на пошкодження внутрішніх органів.

"Хан — наше диво. Його лікування продовжується. Ми даємо йому багато рідини й дуже віримо, що він виживе", — повідомила ветеринар Фатма Гюль Ханчіоглу, яка лікує Хана.

Нагадаємо, Фокус писав про страшний землетрус, який вразив Туреччину та Сирію 6 лютого 2023 року, забрав десятки тисяч життів і став найруйнівнішим після 1939 року.

Також, днями в турецькій провінції Хатай врятували собаку, яка вижила під завалами будинку протягом 28 днів. Самка добермана не лише вижила в підвалі будинку, а й народила цуценят.