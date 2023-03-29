"Наше чудо": в Турции спасли кота, который пробыл под завалами 49 дней (фото, видео)
Хозяйка до последнего продолжала поиски домашнего любимца. Сильно обезвоженный и искалеченный кот выжил после почти двухмесячного заточения под завалами 11-ти этажного здания.
Во вторник, 28 марта, стало известно, что в турецкой провинции Кахраманмараш был найден кот, который провел 49 дней под завалами жилого дома после ужасного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщает Anadolu.
Двухлетний британский кот по кличке Хан проживал до стихийного бедствия в семье 36-летней Ниды Дины и ее дочери. Когда произошла первая волна землетрясения, женщина с ребенком успели спастись, вторая волна сравняла 11-ти этажный дом с землей.
Животное найти не удалось, так как Хан не успел выбежать из здания.
Издание сообщает, что хозяйка Хана жила возле обломков своего бывшего дома около 40 дней, расспрашивая людей вокруг не видели ли они ее питомца, обзванивая приюты для животных и до конца не теряя веру в его спасение.
Спустя целых 49 дней животное смогли найти под завалами разрушенного дома. Хозяйка утверждает что звала его, в тот момент, когда люди искали под обломками свои вещи.
Момент, когда Хана нашли даже записали на камеру мобильного телефона.
"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, он всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома — на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", — поделилась радостью хозяйка животного.
Кот был сильно обезвожен, у него обнаружили переломы лап и подозрения на повреждение внутренних органов.
"Хан — наше чудо. Его лечение продолжается. Мы даем ему много жидкости и верим, что он выживет", — сообщила ветеринар Фатма Гюль Ханчиоглу, которая лечит Хана.
Напомним, Фокус писал о страшном землетрясении, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года, унесло десятки тысяч жизней и стало самым разрушительным после 1939 года.
Также, на днях, в турецкой провинции Хатай спасли собаку, которая смогла выжить под завалами дома в течение 28 дней. Самка добермана не только смогла выжить в подвале дома, но и родила щенков.