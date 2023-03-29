"Наше чудо": в Турции спасли кота, который пробыл под завалами 49 дней (фото, видео)

Хозяйка до последнего продолжала поиски домашнего любимца. Сильно обезвоженный и искалеченный кот выжил после почти двухмесячного заточения под завалами 11-ти этажного здания.

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Во вторник, 28 марта, стало известно, что в турецкой провинции Кахраманмараш был найден кот, который провел 49 дней под завалами жилого дома после ужасного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщает Anadolu.

Двухлетний британский кот по кличке Хан проживал до стихийного бедствия в семье 36-летней Ниды Дины и ее дочери. Когда произошла первая волна землетрясения, женщина с ребенком успели спастись, вторая волна сравняла 11-ти этажный дом с землей.

Животное найти не удалось, так как Хан не успел выбежать из здания.

Спасенный кот сильно обезвожен Фото: Anadolu

Издание сообщает, что хозяйка Хана жила возле обломков своего бывшего дома около 40 дней, расспрашивая людей вокруг не видели ли они ее питомца, обзванивая приюты для животных и до конца не теряя веру в его спасение.

Спустя целых 49 дней животное смогли найти под завалами разрушенного дома. Хозяйка утверждает что звала его, в тот момент, когда люди искали под обломками свои вещи.

Момент, когда Хана нашли даже записали на камеру мобильного телефона.

"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, он всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома — на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", — поделилась радостью хозяйка животного.

Кот был сильно обезвожен, у него обнаружили переломы лап и подозрения на повреждение внутренних органов.

"Хан — наше чудо. Его лечение продолжается. Мы даем ему много жидкости и верим, что он выживет", — сообщила ветеринар Фатма Гюль Ханчиоглу, которая лечит Хана.

Напомним, Фокус писал о страшном землетрясении, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года, унесло десятки тысяч жизней и стало самым разрушительным после 1939 года.

Также, на днях, в турецкой провинции Хатай спасли собаку, которая смогла выжить под завалами дома в течение 28 дней. Самка добермана не только смогла выжить в подвале дома, но и родила щенков.