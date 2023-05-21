"Убегайте, пока можете": Верещук дала совет оккупантам в Крыму (видео)

Приехавшие после 2014 года на полуостров жители России, по словам вице-премьера, являются колонизаторами. Киеву предстоит решить много задач, включая судьбу крымских коллаборантов.

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Российские военные должны сами покинуть временно оккупированный Крым, пока есть такая возможность. Об этом сказала 20 мая вице-премьер, министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Первый совет колонизаторам: выезжайте из Крыма добровольно, пока есть возможность. Не ждите, когда вам предложат сделать это другим способом", — заметила министр.

Приехавшие после 2014 года на полуостров россияне , по ее словам, являются колонизаторами.

Верещук говорит о судьбе колонизаторов с 6-й минуты

"На территории украинского Крыма, конечно, их выселят. Они не будут проживать в Украине. Но остаются граждане Украины, которые живут там уже 9 лет", — указала она на проблему.

После освобождения Крыма, Украине нужно будет решить большое количество задач, в том числе и судьбу местных коллаборантов.

Напомним, что глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 20 мая говорила о начале бегства российских оккупантов из Крыма.

Фокус уже писал, что российские власти перед контрнаступлением ВСУ хотят свозить детей в Крым. Чиновники Брянской области анонсировали прием заявок на экскурсии по полуострову.

Отметим, что после подрыва железной дороги 18 мая у ВС РФ может сорваться цепочки поставок оружия, включая ракеты "Калибр".