"Изучают варианты передвижения "за поребрик": Гуменюк о подготовке оккупантами бегства из Крыма

Основной путь выезда с оккупированного полуострова для российских захватчиков – это незаконно построенный Керченский мост, они также надеются, что смогут выехать по суше через оккупированные территории Украины.

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В оккупированном Крыму российские военнослужащие уже обдумывают пути отступления с полуострова. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Они (россияне — ред.) продолжают паковать вещи, осознавать тревожность своей ситуации и, в принципе, изучают карту движения, карту дорог, возможные варианты выхода, передвижение за "поребрик". Поскольку из Крыма тоже нужно суметь выбраться", — сказала Гуменюк .

Она отметила, что основной путь выезда с оккупированного полуострова для российских захватчиков – это незаконно построенный Керченский мост, но он, по ее словам, "боится шторма". Также оккупанты используют паромную переправу и надеются, что смогут проехать временно оккупированной материковой частью Украины.

"Но каждый раз им все тревожнее, как они любят говорить, и пытаются искать альтернативные способы. Их не так много, потому что те окопы, которые они накопали вдоль побережья, "зубы дракона", такое впечатление, что нацелены, чтобы удержать их на полуострове, чтобы не так быстро сразу убегали", — отметила Наталья Гуменюк.

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