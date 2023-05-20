"Вивчають варіанти пересування "за поребрик": Гуменюк про підготовку окупантами втечі з Криму

Основний шлях виїзду з окупованого півострова для російських загарбників – це незаконно збудований Керченський міст, вони також сподіваються що зможуть виїхати суходолом через окуповані території України.

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В окупованому Криму російські військовослужбовці вже обмірковують шляхи відступу з півострова. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вони (росіяни — ред.) продовжують пакувати речі, усвідомлювати тривожність своєї ситуації та, в принципі, вивчають карту руху, карту доріг, можливі варіанти виходу, пересування за "поребрик". Оскільки із Криму теж потрібно зуміти вибратися", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що основний шлях виїзду з окупованого півострова для російських загарбників – це незаконно збудований Керченський міст, але він, за її словами, "боїться шторму". Також окупанти використовують поромну переправу і сподіваються, що зможуть проїхати тимчасово окупованою материковою частиною України.

"Але щоразу їм все тривожніше, як вони люблять говорити, і намагаються шукати альтернативні способи. Їх не так багато, бо ті окопи, які вони накопали вздовж узбережжя, "зуби дракона", таке враження, що націлені, щоб утримати їх на півострові, щоб не так швидко одразу тікали", — зауважила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що напередодні українського контрнаступу з Росії до Криму запланували звозити дітей. Турпортал Брянської області анонсував приймання заявок на конкурс туристичних маршрутів для школярів.

Раніше повідомлялося, що в автобусі "Джанкой-Севастополь" пенсіонерка заявила до поліції на дівчину з татуюванням, на якому вона розгледіла Степана Бандеру.