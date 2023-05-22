Трагедия в Днепровском районе Киева: пятилетний мальчик выпал из окна и разбился

Ребенок выпал из окна многоэтажного дома, полиция выясняет причины трагедии. В апреле к 11 годам лишения свободы приговорили женщину, которая выбросила из окна 3-летнего ребенка.

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В Днепровском районе Киева 21 мая из окна многоэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

Мальчик в результате трагедии погиб, правоохранители выясняют детали произошедшего.

В пресс-службе уточнили, что информация о падении ребенка поступила около 16:00. К месту выехали судебно-медицинский эксперт, криминалисты и следователи.

Правоохранители выясняют детали трагедии

В апреле этого года Днепровская окружная прокуратура Киева приговорила к 11 годам лишения свободы женщину, которая выбросила из окна восьмого этажа 3-летнего ребенка. Она поссорилась по телефону с мужчиной открыла окно и начала выбрасывать с 8-го этажа вещи.

Подойдя к открытому окну, она переклонила ребенка через подоконник и выпустила его из рук. Благодаря реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей ребенка удалось спасти.

Напомним, что в Киеве в апреле погиб 5-летний ребенок, он получил удар качелей по голове на детской площадке.

Фокус также писал, как в Дарницком районе Киева 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился. Его отец пошел встречать жену и оставил ребенка дома.