Под Киевом на детской площадке качели убили 5-летнего ребенка

Мальчик играл на детской площадке и близко подбежал к качели, где раскачивались три девочки. Его ударило по голове и он упал на тротуар. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Related video

В нейрохирургическом отделении больницы №7 г. Киева скончался 5-летний мальчик. которого с травмой головы доставили с детской площадки Вишневого Киевской области. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и прооперировали, но ребенок скончался. Об этом сообщает "Украинская правда".

Инцидент произошел в Вишневом. Мать с сыном пошли на детскую площадку, где мальчик катался на самокате, но в какой-то момент он покинул самокат и побежал к качели, где находились три малолетних девочки. Качели ударили ребенка и она упала на тротуар, ударившись головой.

Мать сразу вызвала скорую, и ее с сыном доставили в нейрохирургическое отделение больницы №7 в Киеве и прооперировали. Операция длилась несколько часов, но ребенок скончался.

В Нацполиции открыли уголовное производство с отметкой несчастный случай и призвали граждан следить за досугом детей.

Ранее новости Киева сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал секретное оружие, которое не позволило оккупантам захватить столицу. Вода стала секретным оружием, которое помогло украинцам остановить российскую армию в Киевской области.

Также в Киеве вынесли приговор пьяному майору Владимиру Холодному, который сбил трех первокурсниц. Следующие 6 лет обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить военному госпиталю сумму размером 249 тысяч гривен за лечение пострадавших в ДТП.