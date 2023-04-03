В Киеве вынесли приговор пьяному майору Холодному, сбившему трех первокурсниц (фото)

По информации журналистов, помимо срока мужчине запретили управлять транспортным средством на три года, а также обязали выплатить военному госпиталю сумму в 249 тысяч гривен за лечение пострадавших.

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Суд вынес приговор майору Украинской военно-медицинской академии Владимиру Холодному, который три года назад сбил трех девушек в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал "Суспiльне" в понедельник, 3 апреля.

Приговор вынесен в Шевченковском районном суде и следующие 6 лет обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Кроме того, Владимиру Холодному запретили управлять транспортным средством на три года и обязали выплатить военному госпиталю сумму размером 249 тысяч гривен за лечение пострадавших в ДТП.

Майора Украинской военно-медицинской академии признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к серьезным травмам пешеходов. Судья изменила меру пресечения на содержание под стражей.

Майора, сбившего трех девушек отправили в тюрьму на 6 лет Фото: Судебный репортер

ДТП с участием майора Владимира Холодного: что известно

Произошел инцидент еще 25 августа 2020 года. В столице, на улице Зоологической мужчина сбил трех первокурсниц находясь за рулем транспортного средства Toyota Prius в состоянии алкогольного опьянения.

За несколько недель до аварии он приступил к исполнению обязанностей офицера управления, а свидетели инцидента утверждали, что он употреблял алкоголь на рабочем месте.

Изначально для обвиняемого запрашивали максимальное наказание в виде 8 лет тюрьмы, а сторона защиты регулярно затягивала судебное дело, несмотря на то, что Владимир Холодный признал свою вину.

Потерпевшие студентки: что известно об их травмах

Всем трем пострадавшим, Галине, Александре и Татьяне на момент аварии было всего 23 года и они выпускницы гражданских медицинских вузов. Накануне они сдали экзамены в Военно-медицинскую академию и в момент столкновения шли получать военную форму.

В результате двоим из них ампутировали по одной ноге из-за полученных травм, а третьей девушке провели операцию из-за перелома обеих ног.

Майора, сбившего трех девушек отправили в тюрьму на 6 лет Фото: ДТП.kiev.ua

Напомним, 26 декабря 2020 года сообщалось, что майору Владимиру Холодному, сбившему трех девушек военного колледжа в Киеве, разрешили выйти под залог. Он заявил, что вину признает, но не согласен компенсировать средства, потраченные на их лечение.