У Києві винесли вирок п'яному майору Холодному, який збив трьох першокурсниць (фото)
За інформацією журналістів, крім терміну, чоловікові заборонили керувати транспортним засобом на три роки, а також зобов'язали виплатити військовому госпіталю суму в 249 тисяч гривень за лікування постраждалих.
Суд ухвалив вирок майору Української військово-медичної академії Володимиру Холодному, який три роки тому збив трьох дівчат у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє портал "Суспільне" у понеділок, 3 квітня.
Вирок ухвалено у Шевченківському районному суді і наступні 6 років обвинувачений проведе в колонії суворого режиму. Крім того, Володимиру Холодному заборонили керувати транспортним засобом на три роки та зобов'язали виплатити військовому шпиталю суму розміром 249 тисяч гривень за лікування потерпілих у ДТП.
Майора Української військово-медичної академії визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило серйозні травми пішоходів. Суддя змінила запобіжний захід на утримання під вартою.
ДТП за участю майора Володимира Холодного: що відомо
Відбувся інцидент ще 25 серпня 2020 року. У столиці, на вулиці Зоологічній, чоловік збив трьох першокурсниць, перебуваючи за кермом транспортного засобу Toyota Prius у стані алкогольного сп'яніння.
За кілька тижнів до аварії він розпочав виконання обов'язків офіцера управління, а свідки інциденту стверджували, що він вживав алкоголь на робочому місці.
Спочатку для обвинуваченого вимагали максимальне покарання у вигляді 8 років в'язниці, а сторона захисту регулярно затягувала судову справу, незважаючи на те, що Володимир Холодний визнав свою провину.
Потерпілі студентки: що відомо про їхні травми
Всім трьом постраждалим, Галині, Олександрі та Тетяні на момент аварії було лише 23 роки, і вони випускниці цивільних медичних вишів. Напередодні вони склали іспити до Військово-медичної академії і в момент зіткнення йшли набувати військової форми.
В результаті двом з них ампутували по одній нозі через отримані травми, а третій дівчині провели операцію через перелом обох ніг.
Нагадаємо, 26 грудня 2020 року повідомлялося, що майору Володимиру Холодному, який збив трьох дівчат військового коледжу в Києві, дозволили вийти під заставу. Він заявив, що вину визнає, але не згоден компенсувати кошти, витрачені на їхнє лікування.