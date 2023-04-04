Під Києвом на дитмайданчику гойдалка вбила 5-річну дитину

Хлопчик грався на дитмайданчику і близько підбіг до гойдалки, де розгойдувалися троє дівчаток. Його вдарило по голові і він впав на тротуар. Попри зусилля медиків, дитина померла.

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У нейрохірургічному відділенні лікарні №7 м. Києва помер 5-річний хлопчик. якого із травмою голови доправили з дитмайданчику Вишневого Київської області. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму і прооперували, але дитина померла. Про це повідомляє "Українська правда".

Інцидент стався у Вишневому. Мати з сином пішли на дитячий майданчик, де хлопчик катався на самокаті, але якоїсь миті він покинув самокат і побіг до гойдалки, де перебували троє малолітніх дівчаток. Гойдалка вдарила дитину і вона впала на тротуар, вдарившись головою.

Мати одразу викликала швидку, і її з сином доправили до нейрохірургічного відділення лікарні №7 в Києві і прооперували. Операція тривала кілька годин, але дитина померла.

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