ПЦУ решила перейти на новый календарь: когда будут Рождество и День святого Николая

С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь. В этом году Рождество будут отмечать 25 декабря, а День святого Николая — 6 декабря.

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Архиерейский собор Православной церкви Украины утвердил переход на новый календарь. Как сообщает 24 мая украинская служба BBC, на заседании Синода церкви рассматривался вопрос о переходе на новоюлианский календарь (совпадает с григорианским).

Этот шаг подразумевает синхронизацию с календарными системами, принятыми в большинстве православных церквей, включая Константинопольскую, Греческую, Румынскую и Польскую церкви.

ПЦУ переходит на новый календарь

ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла переход на новый календарь. В 2023 году большинство христиан Украины будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Новый календарь вступит в силу 1 сентября.

Что изменится — когда будут праздновать Рождество и Пасху

До сих пор ПЦУ отмечала церковные праздники по юлианскому календарю, также известному как "старый стиль". Он отличается от григорианского или "нового стиля" на 13 дней. Рождество по юлианскому календарю праздновалось 7 января, в то время как по григорианскому календарю это происходит 25 декабря.

Так, с 1 сентября большинство христиан Украины будут отмечать Рождество, День святого Николая и ряд других праздников по новым датам:

Рождество — 25 декабря (было 7 января);

Покрова — 1 октября (было 14 октября);

Крещение — 6 января (было 19 января);

День святого Николая — 6 декабря (было 19 декабря).

Несмотря на переход на новый календарь, пасхалия, метод расчета даты Пасхи, останется привязанной к юлианскому календарю, как это принято в византийском мире. Такой же метод применяется и для расчета даты празднования Троицы.

Ранее в марте Украинская греко-католическая церковь объявила о своем переходе на григорианский календарь с 1 сентября 2023 года и опубликовала обновленный церковный календарь на период с сентября по декабрь этого года.

Также напомним, осенью 2022 года синод Православной церкви Украины разрешил епархиям проводить рождественские богослужения 25 декабря.