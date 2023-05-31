Экс-глава ОГХК сомневается в целесообразности приватизации госкомпании в условиях войны

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Приватизация ОГХК в военное время абсолютно нецелесообразна, заявил экс-глава ОГХК, эксперт титановой отрасли Украины Владислав Иткин в интервью УНН.

По мнению Иткина, дело даже не в низкой оценочной стоимости компании, а в том, что с продажей ОГХК государство лишается возможности проведения качественных преобразований в титановой отрасли. Кроме того, что государство потеряет контроль над стратегической отраслью, оно будет лишено возможности построить мощную и чрезвычайно прибыльную промышленную платформу с замкнутым циклом производства, а также не сможет снабжать собственным титаном отечественный ОПК, авиастроительство, космическую промышленность и т.д.

Нет смысла избавляться от стратегических предприятий по крайней мере до тех пор, пока нет стратегии и программы послевоенного возрождения экономики, пока неясна будущая карта размещения производительных сил, пока не видно контуров дальнейшей индустриальной политики государства". Ведь это все очень важные вещи, которые формируют контекст экономической деятельности и непосредственно влияют на прибыльность активов – считает эксперт.

По словам Иткина, опыт грузинской приватизации, ради чего к руководству ОГХК был привлечен грузинский специалист по приватизации добывающих предприятий Д.Каландадзе – не подходит для Украины. В нынешних украинских реалиях, более релевантен наш собственный опыт реприватизации "Криворожстали", чем противоречивая грузинская приватизация двадцатилетней давности. Нам требуется западный инвестор с собственными ресурсами, а не российский олигархический бизнес с государственными кредитами на внешнюю экспансию. Всем известны имена тех российских компаний и олигархов, которые принимали участие в грузинской приватизации того времени, — все они находятся в санкционных списках. Разве такой опыт приватизации нам нужно перенять? Где здесь западные стандарты и поиск ведущих западных инвесторов? – подчеркивает Иткин.

Что касается стартовой цены активов ОГХК, которую Фонд госимущества определил на уровне 100 млн долл., то, по мнению Иткина, она также не является рыночной и адекватной. 100 млн долл. – это рыночная цена крупного столичного ТРЦ, которых в Киеве уже десятки. А ОГХК является уникальным стратегическим предприятием, основой нынешней титановой отрасли и ключевым элементом потенциального полного цикла титанового производства, если ставить целью его построение. Реальная рыночная стоимость ОГХК, в случае консолидации вокруг нее других титановых активов, которые есть в руках у государства и замыкания цикла добычи металлического титана, будет составлять более миллиарда долларов США, – считает эксперт.