Екскерівник ОГХК сумнівається в доцільності приватизації держкомпанії в умовах війни

Related video

Приватизація ОГХК у воєнний час є абсолютно недоцільною, заявив екскерівник ОГХК, експерт титанової галузі України Владислав Іткін в інтерв'ю УНН.

На думку Іткіна, справа навіть не в низькій оціночній вартості компанії, а у тому, що із продажем ОГХК держава позбавляється можливості для проведення якісних перетворень у титановій галузі. Окрім того, що держава втратить контроль над стратегічною галуззю, вона буде позбавлена можливості побудувати потужну і надзвичайно прибуткову промислову платформу із замкненим циклом виробництва, а також не зможе забезпечувати власним титаном вітчизняний ОПК, авіабудівництво, космічну промисловість і т.д.

Немає сенсу позбуватися стратегічних підприємств принаймні доти, доки немає стратегії і програми повоєнного відродження економіки, доки незрозумілою є майбутня карта розміщення продуктивних сил, доки не видно контурів подальшої індустріальної політики держави". Адже це все дуже важливі речі, які формують контекст економічної діяльності та безпосередньо впливають на прибутковість активів – вважає експерт.

За словами Іткіна, досвід грузинської приватизації, заради чого до керівництва ОГХК було залучено грузинського фахівця із приватизації добувних підприємств Д.Каландадзе – не є підходящим для України. В нинішніх українських реаліях, більш релевантним є наш власний досвід реприватизації "Криворіжсталі", ніж суперечлива грузинська приватизація двадцятирічної давнини. Нам потрібен західний інвестор із власними ресурсами, а не російський олігархічний бізнес із державними кредитами на зовнішню експансію. Всім відомі імена тих російських компаній і олігархів котрі приймали участь у грузинський приватизації того часу — всі вони знаходяться у санкційних списках. Хіба такий досвід приватизації нам потрібно перейняти? Де тут західні стандарти та пошук провідних західних інвесторів? – наголошує Іткін.

Щодо стартової ціни активів ОГХК, яку Фонд держмайна визначив на рівні 100 млн дол., то на думку Іткіна, вона також не є ринковою і адекватною. 100 млн дол. – це ринкова ціна великого столичного ТРЦ, яких в Києві вже десятки. А ОГХК є унікальним стратегічним підприємством, основою нинішньої титанової галузі і ключовим елементом потенційного повного циклу титанового виробництва, якщо ставити за мету його побудову. Реальна ринкова вартість ОГХК, у разі консолідації навколо неї інших титанових активів, які є в руках у держави та замикання циклу видобутку металевого титану — буде складати понад мільярд доларів США, – вважає експерт.