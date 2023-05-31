Приоритетный регион: Зеленский провел рабочую поездку в Одесскую область (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора Одесской области Олега Кипера. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский на выездном заседании Ставки сообщил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Хортице.

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В среду, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одесскую область представил нового главу ОГА и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале главы государства.

"Представил нового главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства", – говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе совещания обсуждались важные актуальные вопросы. Среди них: восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильной работы, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение нужд внутренне перемещенных лиц, реабилитация военнослужащих.

Украинский лидер отметил работу областного управления СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага в регионе.

Также Верховный главнокомандующий провел в Одессе выездное заседание Ставки, на котором заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуарда Москалева, командующего Военно-морскими силами Алексея Неежпапы, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка, представителей Генштаба и Минобороны.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский доложил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Хортице.

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский заявил, что для защиты от российских обстрелов очень важно усилить ПВО. Он отметил, что любое нападение российских войск должно завершаться провалом для самих террористов.

29 мая Одесса подверглась очередной вражеской атаке ударными дронами типа Shahed, при этом ПВО уничтожала воздушные цели противника. Обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территорию портовой инфраструктуры, в результате чего вспыхнул пожар.