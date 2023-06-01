ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары, — нардеп

Прецедентом послужил иск двух украинцев, которые подали в Европейский суд по правам человека иск против Украины. Вердикт был вынесен в их пользу и теперь страна должна заплатить однополой паре компенсацию в размере 14 тысяч евро.

Related video

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением обязал Украину признать отношения ЛГБТ-пар. Об этом написала народный депутат Инна Совсун на своей странице в Фейсбуке в четверг, 1 июня.

"Украина, как государство-участник Европейской конвенции по правам человека, должна принять закон, которым на юридическом уровне признает однополые пары и предоставит им возможность регистрировать свои отношения как семью", — написала Совсун.

Народный депутат объяснила, что поводом для такого решения стало дело однополой пары – Андрея Маймулахина и Андрея Маркова. Мужчины еще в 2014 году подали в ЕСПЧ несколько жалоб, требуя официального признания государством и регистрации отношений.

По их словом, находятся в семейных отношениях более 10 лет, но государство не признает их как семью.

ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь. Решение суда было вынесено в пользу однополой пары.

Теперь государство должно выплатить каждому по 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.

Нардеп Инна Совсун написала о том, что Украина проиграла суд и теперь обязана выплатить однополой паре тысячи евро в качестве компенсации Фото: Скриншот

Напомним, в апреле 2023 года украинки, которые бежали от войны в Великобританию, заключили однополый брак. Юлия и Татьяна живут вместе уже 10 лет. Однако узаконить свои отношения смогли только после тогокак , 1 марта 2022 года выехали из Украины, спасаясь от войны.

Также СМИ писали о том, что по состоянию на 8 марта в Украине 19 однополых пар подали заявления на регистрацию брака на базе мобильного портала "Дія". Тогда нардеп Инга Совсун сказала, что дальнейшую регистрацию они не пройдут, потому что законодательством этого не предусмотрено.