Облил бензином и сжег: мужчину из Львовской области подозревают в жестоком убийстве жены

По словам правоохранителей, мужчина решил избавиться от супруги, которая не могла двигаться. Он решил инсценировать пожар в собственном доме.

Related video

Во Львовской области полиция подозревает 62-летнего мужчину в жестоком убийстве собственной жены. Предполагается, что подозреваемый облил парализованную женщину и всю спальню бензином и поджег. Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook.

Сообщается, что мужчина инсценировал пожар. Огонь заметили соседи, которые попытались спасти женщину, оказавшуюся в комнате, объятой огнем. Они вынесли женщину из горящего дома и вызвали спасателей, которые локализовали пожар.

"Женщина с тяжелыми ожогами была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм она скончалась в реанимационном отделении", — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, а именно преднамеренного убийства. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Во время пожара подозреваемый также получил ожоги и находится в больнице. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, — отметили правоохранители.

Напомним, что 31 мая под Киевом мужчина бросил гранату в знакомых. После того, как подозреваемый совершил преступление, он пытался покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции успели его остановить. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Также 27 мая сообщалось, что в Харькове в лесу нашли пропавшую девочку. Для участия в поисках маленькой Виолетты из зоны боевых действий в Украине приехал отец ребенка.