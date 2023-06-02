Поваленные деревья и обесточенные электрички: в Киеве пронесся мощный ураган (фото, видео)

Патрульные полицейские предупредили жителей и гостей столицы о том, что из-за поваленных на проезжую часть деревьев движение затруднено на улицах Героев Днепра и Салютной.

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В пятницу, 2 июня, Киев пережил ливневый дождь и ураган. Фотографии, на которых запечатлена столица после непогоды, опубликовали в телеграм-канале "Мій Київ".

На фотографиях видно, что по улицам и тротуарам стекает очень много воды. Также ураган повалил много деревьев.

Небо над столицей пасмурное до сих пор. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия сохранятся в Киеве и области до конца дня.

На нескольких участках дорог в Киеве из-за поваленных деревьев затруднено движение Многие улицы Киева превратились в реки В столице ураган был таким сильным, что поломал деревья в Оболонском районе

Также в столице в некоторых районах не ходят электрички, так как ураган повредил контактную сеть. К примеру, в Дарнице сейчас пытаются снова запустить городскую электричку.

Кроме того в столице с опозданиями прибывают троллейбусы. Они не могут нормально ездить через площадь Свободы, так как там рабочие из "Киевэнерго" чинят контактную сеть.

В свою очередь Патрульная полиция Киева сообщила о том, что в Оболонском районе города на проезжую часть упали сломанные ураганом деревья. Из-за этого затруднено движение на улицах Героев Днепра и Салютной.

Также жители Киевской области тоже жалуются на непогоду: в регионе ветер достигает скорости 15-20 метров в секунду. Кроме этого на Киевщине идет град.

Напомним, 2 июня стало известно, что гроза и сильный ветер обесточили часть районов Киева. Погода в Киеве 2 июня оказалась неожиданностью для многих жителей столицы Украины. В городе до сих пор автомобили не могут свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствует электроснабжение.

СМИ также писали о том, что что 27 мая над Одессой пронесся очередной смерч. По словам очевидцев, смерч с небольшой воронкой кружил прямо над частными домами местных жителей. В это же время в городе бушевала непогода.