Дадим гумкоридоры: у Зеленского заявили о спасении жителей Белгородской области (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, во время безжалостных бомбардировок Мариуполя ВС РФ не открывали гуманитарные коридоры. А Украина наоборот будет сохранять жизни мирных жителей.

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Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для жителей Белгородской области, которые находятся под обстрелами войск России. Об этом сказал 3 июня советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

"Мы можем организовать гуманитарные коридоры, которые нам, когда (российские военные) безжалостно атаковали Мариуполь, не предоставляли. Россия демонстративно, с классическим мерзким смешком говорила: "Нет, мы не будем вам давать ничего", — сказал советник.

Подоляк считает, что украинцы — это цивилизованные и гуманистические люди 21-го века

Киев сегодня показывает другую модель поведения – Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения жизней гражданских в РФ, заметил он.

"Хотя в Шебекино опрос показал, что 72% говорили, что надо продолжать "специальную военную операцию". Заходить и резать украинцев. Я понимаю отношение к этим гражданам, которые являются неадекватными", — продолжил советник главы ОП.

Подоляк акцентировал внимание, что украинцы — это цивилизованные и гуманистические люди 21-го века.

"Безусловно, если потребуется, гуманитарные коридоры будем организовывать", — заключил он.

Напомним, что глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 июня раскритиковал военное руководство России за утаивание данных о гибели гражданских в Белгородской области.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" в этот же день говорили о постепенном превращении приграничной зоны Белгородской области в серую зону.