"Зачем взяли Бахмут": Пригожин обрушился с критикой на Шойгу из-за жертв в Белгородской области

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинили министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в замалчивании реального положения дел в Белгородской области.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обрушился с гневной критикой на командование ВС РФ за умалчивание информации о гибели мирных жителей в Белгородской области России. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба бизнесмена.

Так, Пригожин ссылается на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил о погибших среди мирного населения. По утверждению российского чиновника, за последние сутки пятеро людей погибли, а еще 16 получили ранения в результате обстрелов, в которых он обвинил Вооруженные силы Украины.

"Зачем мы взяли Бахмут и переименовали его в Артемовск? Зачем десятки тысяч наших русских парней погибают, продвигаясь на Запад? Чтобы постепенно уступать куски Белгородской области, нашей исторической русской земли? Почему все молчат о гибели этих мирных граждан? Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом о том, что мы предаем мирных граждан и наши территории?", — негодует Пригожин.

Глава ЧВК "Вагнер" потребовал раскрыть имена и фамилии погибших, а также информацию о месте и дате прощания с ними. Пригожин заявил, что его наемники почтят их память и решат, как отомстить за погибших.

Напомним, 3 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял реакцию Минобороны РФ о событиях в Белгородской области, где сообщили о "ликвидации ДРГ".

Напомним также, что в пятницу, 2 июня, россияне заявили об очередном обстреле Белгородской области якобы со стороны ВСУ, который привел к жертвам среди мирных жителей. В результате атаки якобы погибли две женщины от осколочных ранений.