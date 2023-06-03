"Навіщо взяли Бахмут": Пригожин обрушився з критикою на Шойгу через жертви у Бєлгородській області

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватили міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова у замовчуванні реального стану справ у Бєлгородській області.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин обрушився із гнівною критикою на командування ЗС РФ за замовчування інформації про загибель мирних жителів у Бєлгородській області Росії. Про це 3 червня повідомляє пресслужба бізнесмена.

Пригожин посилається на заяву губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, який повідомив про загиблих серед мирного населення. За твердженням російського чиновника, за останню добу п'ятеро людей загинули, а ще 16 отримали поранення внаслідок обстрілу, в якому він звинуватив Збройні сили України.

"Навіщо ми взяли Бахмут і перейменували його в Артемівськ? Навіщо десятки тисяч наших російських хлопців гинуть, просуваючись на Захід? Щоб поступово поступатися шматками Бєлгородської області, нашої історичної російської землі? "Де Герасимов? Де їх пояснення перед російським народом про те, що ми зраджуємо мирних громадян і наші території?", — обурюється Пригожин.

Голова ПВК "Вагнер" вимагав розкрити імена та прізвища загиблих, а також інформацію про місце та дату прощання з ними. Пригожин заявив, що його найманці вшанують їхню пам'ять й вирішать, як помститися за загиблих.

Нагадаємо, 3 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв реакцію Міноборони РФ про події у Бєлгородській області, де повідомили про "ліквідацію ДРГ".

Нагадаємо також, що у п'ятницю, 2 червня, росіяни заявили про черговий обстріл Бєлгородської області нібито з боку ЗСУ, який призвів до жертв серед мирних жителів. Внаслідок атаки нібито загинули дві жінки від осколкових поранень.