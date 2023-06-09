Отдохнуть дома. Что такое staycation и почему это актуально для Украины именно сейчас

На западе уже несколько лет набирает популярность тренд отдыха без выезда на курорт – staycation. То, что в других странах — модная фишка, стало реальностью для Украины из-за войны. Впрочем, несмотря на взрывы, постоянную опасность и ежедневные трагедии, украинцы не потеряли способность отдыхать и наслаждаться жизнью.

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Что такое staycation?

Staycation – модный тревел-тренд в западных странах. Расшифровывается буквально: stay с английского переводится как "оставаться", vacation — это "отпуск" или "каникулы", таким образом стейкейшн — это "отпуск дома".

На практике это означает, что человек берет на работе отпуск, но не уезжает на курорт или в путешествие по другим городам или странам. Он остается в своем городе, но отдыхает — устраивает пикники, долгие прогулки пешком или на велосипедах, ходит на интересные события, выставки и т.д.

Популярность staycation стал набирать во время пандемии, когда дальние путешествия стали почти невозможными. Люди со всего мира стали искать альтернативу, обращая больше внимания на локации непосредственно в своих городах. И даже после смягчения карантинных норм любовь к отдыху близко к дому не исчезла.

Пикники — один из вариантов сделать отпуск насыщенным эмоциями Фото: Gennadij_Kotjuga

Почему это актуально для Украины?

То, что для западного мира – только модный тренд, для Украины – просто реальность. Закрытые для мужчин границы, оккупированные курорты, вопросы безопасности в местах отдыха, а также желание сэкономить деньги в условиях нестабильности заставляют украинцев оставаться дома.

Однако психологи в один голос советуют людям все же брать отпуска, потому что работа нон-стоп может привести к истощению, эмоциональному выгоранию и ухудшению состояния здоровья.

А это значит, что обществу нужно научиться отдыхать в родных городах – и не просто сидеть в квартире две недели за просмотром сериалов, а находить интересные локации, больше гулять пешком, наполнять дни активностью и новыми впечатлениями.

Ехать на отпуск к морю в пределах Украины сейчас опасно Фото: Getty Images

Как сделать отдых дома интересным?

У стейкейшена есть определенные риски: человек находится в привычных для себя обстоятельствах, возле своего рабочего места, поэтому может забыть об отпуске и начать дорабатывать висящие проекты или отвечать на деловые звонки.

Другой момент – отдых дома может восприниматься как выходные. То есть с бесконечным просмотром сериалов на любимом диванчике с чипсами и пивом.

Для того чтобы отпуск получился действительно насыщенным и интересным, к нему следует заранее подготовиться:

Написать примерный план отдыха. Это может быть просто список мест, выставок, фестивалей, которые вы давно хотели посетить, но на это не было времени. Теперь вы можете посещать их, ориентируясь на настроение, погоду и друзей, которые могут составить компанию. Или, наоборот, можно распланировать каждый день, тогда вы будете точно знать, что все из запланированного успеете сделать. Составить фуд-лист. Еда – это одна из важных составляющих любого туристического путешествия. И отдых дома – не повод отказываться от этого. Во всех городах Украины есть свои специалитеты, за которыми обычно приезжают туристы, но местные жители за рабочей суетой не успевают походить по ресторанчикам и попробовать что-то новое. Во время отпуска это точно следует исправить: почитайте рекомендации фуд-блогеров и подумайте, в какое заведение вам интересно было бы сходить. Даже 2-3 хороших ресторана смогут добавить вам новых впечатлений и гастрономического удовольствия. Соединить приятное с полезным. Во время отпуска в городе есть смысл записаться на познавательные лекции и воркшопы. Но лучше, чтобы они не были связаны с основной работой. Это отличный шанс научиться чему-то новому, узнать больше об интересующих вас вещах.

Интересные блюда и новые рестораны можно смело вписывать в план отпуска дома Фото: Disneyland Resort

Летние фестивали как вариант стейкейшена

Несмотря на полномасштабную войну, в Киеве проводятся разнообразные фестивали, где можно сразу и вкусно поесть, и познакомиться с интересными людьми, и послушать музыку, и посетить какую-нибудь лекцию.

Уже в эти выходные, 10 и 11 июня, в Киеве снова состоится благотворительный Кураж. После выезда из ВДНХ и продолжительного перерыва, фестиваль Алены Гудковой возвращается в столицу. В этот раз обещают лекцию от известного гида Юлии Бевзенко, телеведущей и журналистки Марии Ефросининой, открытую панель с украинскими ЛГБТ-военными.

Отдых на природе

Отпуск дома не означает, что человек не может выбраться на природу. Тем более что сейчас в Украине много предложений глэмпингов — просторных палаток или домиков со всеми удобствами. Поэтому вы можете уехать в сосновый лес, где слышно все запахи и звуки вокруг, но при этом не отказываться от комфорта.

Глэмпинг Glamp Camp, расположенный на берегу Киевского моря, предлагает своим гостям девять Safari-тентов. "Прогулки по нашему лесу — отличный способ расслабиться, освободить сознание от лишних мыслей, получить дозу кислорода и вместе с тем приятную физическую нагрузку", — уверяют владельцы глэмпинга.

расположенный на берегу Киевского моря, предлагает своим гостям девять Safari-тентов. "Прогулки по нашему лесу — отличный способ расслабиться, освободить сознание от лишних мыслей, получить дозу кислорода и вместе с тем приятную физическую нагрузку", — уверяют владельцы глэмпинга. Глэмпинг "Шатро" находится на территории конной усадьбы в селе Уляники Киевской области. Это три уютных палатки на 2-4 и 6 человек, оборудованных ванными комнатами. Гостям предлагается континентальный или вегетарианский завтрак. В саду у глэмпов обустроено место для барбекю.

находится на территории конной усадьбы в селе Уляники Киевской области. Это три уютных палатки на 2-4 и 6 человек, оборудованных ванными комнатами. Гостям предлагается континентальный или вегетарианский завтрак. В саду у глэмпов обустроено место для барбекю. Глэмпинг Mandra имеет две локации. Первый находится в Каневе Черкасской области на берегу Днепра, второй — в селе Речка в Закарпатье. Гостям предлагают приезжать на отдых с домашними питомцами. Глэмпинги работают круглый год.

имеет две локации. Первый находится в Каневе Черкасской области на берегу Днепра, второй — в селе Речка в Закарпатье. Гостям предлагают приезжать на отдых с домашними питомцами. Глэмпинги работают круглый год. Глэмпинг "Добропарк" находится на территории известного дендропарка в селе Мотыжин Киевской области. Из глэмпов открывается живописный вид на озеро. Туалет и душ находятся поблизости в отдельных домиках.

находится на территории известного дендропарка в селе Мотыжин Киевской области. Из глэмпов открывается живописный вид на озеро. Туалет и душ находятся поблизости в отдельных домиках. Slavsko Glamping во Львовской области. Здесь предлагают террасы в виде собственной лужайки, а также обещают тишину и покой. В вариантах размещения есть мини-кухня с обеденной зоной и отдельная ванная комната с тапочками и душем.

Глэмпинг – хороший выбор для тех, кто хочет отдохнуть на природе, но заботится о комфорте Фото: Charl Durand from Pexels

Комментарий эксперта: люди до сих пор хотят путешествовать

Владимир Царук, заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины:

"На западе staycation популярен, но у нас нет. Вообще данные мировых туристических организаций и городских советов по туризму говорят о другом. Люди, когда берут отпуск, то, как правило, путешествуют немного дальше от дома, едут или в пределах своего региона/страны, или в соседние страны, или вообще берут турпакет у оператора, потому что всем обычно хочется увидеть что-то другое, поменять обстановку прежде всего.

Так же и украинцы сейчас. Если у людей есть возможность уехать куда-то и сменить картинку, они с удовольствием это делают. Даже просто на дачу уехать или к друзьям на природу, условно.

Этим летом туристические поездки из Украины снова оживились. Некоторые туроператоры даже поставили авиарейсы из Молдовы или Польши в туристические центры других стран. Есть и много автобусных туров. Украинцы действительно уезжают за границу в отпуска".