Відпочити вдома. Що таке staycation та чому це актуально для України саме зараз

На заході вже кілька років набирає популярності тренд відпочинку без виїзда на курорт — staycation. Те, що в інших країнах — модна фішка, стало реальністю для України через війну. Втім, попри вибухи, постійну небезпеку та щоденні трагедії українці не втратили здатність відпочивати й насолоджуватись життям.

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Що таке staycation?

Staycation — модний тревел-тренд в західних країнах. Розшифровується буквально: stay з англійської перекладається як "залишатися", vacation — це "відпустка" або "канікули", таким чином стейкейшн — це "відпустка вдома".

На практиці це означає, що людина бере на роботі відпустку, але не виїжджає на курорт або в подорож іншими містами чи країнами. Натомість вона залишається у своєму місті, але відпочиває — влаштовує пікніки, довгі прогулянки пішки або велосипедами, ходить на цікаві події, виставки тощо.

Популярність staycation став набирати під час пандемії, коли далекі подорожі стали майже неможливими. Люди з усього світу почали шукати альтернативу, звертаючи більше уваги на локації безпосередньо у своїх містах. І навіть після помʼякшення карантинних норм любов до відпочинку близько до дома не зникла.

Пікніки — один із варіантів зробити відпустку насиченою емоціями Фото: Gennadij_Kotjuga

Чому це актуально для України?

Те, що для західного світу — лише модний тренд, для України — просто реальність. Закриті для чоловіків кордони, окуповані курорти, питання безпеки в місцях відпочинку, а також природне бажання зекономити гроші в умовах нестабільності змушують українців залишатись вдома.

Проте психологи в один голос радять людям все ж таки брати відпустки, бо робота нон-стоп може призвести до виснаження, емоційного вигорання та погіршення стану здоровʼя.

А це означає, що суспільству треба навчитись відпочивати в рідних містах — і не просто сидіти у квартирі два тижні за переглядом серіалів, а знаходити цікаві локації, більше гуляти пішки, наповнювати дні активністю і новими враженнями.

Їхати на відпустку до моря в межах України зараз небезпечно Фото: Getty Images

Як зробити відпочинок вдома цікавим?

У стейкейшена є певні ризики: людина знаходиться у звичних для себе обставинах, біля свого робочого місця, тому може забути про відпустку і почати дороблювати проєкти, що висять, або відповідати на ділові дзвінки.

Інший момент — відпочинок вдома може сприйматися як вихідні. Тобто з нескінченним переглядом серіалів на улюбленому диванчику з чипсами та пивом.

Для того, щоб відпустка вийшла дійсно насиченою і цікавою, до неї слід заздалегідь підготуватись:

Написати приблизний план відпочинку. Це може бути просто перелік місць, виставок, фестивалів, які ви давно хотіли відвідати, але на це не було часу. Тепер ви можете відвідувати їх, орієнтуючись на настрій, погоду і друзів, що можуть скласти компанію. Або, навпаки, можна розпланувати кожен день, тоді ви точно знатимете, що все з запланованого встигнете зробити. Скласти фуд-ліст. Їжа — це одна з важливих складових будь-якої туристичної подорожі. І відпочинок вдома — не привід відмовлятися від цього. У всіх містах України є свої спеціалітети, за якими якраз зазвичай приїжджають туристи, але місцеві мешканці за робочою метушнею не встигають походити по ресторанчиках та спробувати щось нове. Під час відпустки це точно можна виправити: почитайте рекомендації фуд-блогерів та подумайте, в який заклад вам цікаво було б сходити. Навіть 2-3 гарних ресторани зможуть додати вам нових вражень і гастрономічного задоволення. Поєднати приємне з корисним. Під час відпустки в місті є сенс записатись на пізнавальні лекції та воркшопи. Але бажано, щоб вони не були повʼязані з основною роботою. Це чудовий шанс навчитись чомусь новому, дізнатись більше про речі, які вас цікавлять.

Цікаві страви та нові ресторани можна сміливо вписувати в план відпустки вдома Фото: Disneyland Resort

Літні фестивалі як варіант стейкейшена

Попри повномасштабну війну в Києві проводяться різноманітні фестивалі, де можна відразу і смачно поїсти, і познайомитись з цікавими людьми, і послухати музику, і відвідати якусь лекцію.

Вже в ці вихідні, 10 та 11 червня, в Києві знову відбудеться благодійний Кураж. Після виїзду з ВДНГ та тривалої перерви, фестиваль Альони Гудкової повертається до столиці. Цього разу обіцяють лекцію від відомої гідеси Юлії Бевзенко, телеведучої та журналістки Марії Єфросиніної, відкриту панель з українськими ЛГБТ-військовими тощо.

Відпочинок на природі

Відпустка вдома не означає, що людина не може вибратись на природу. Тим більше, що зараз в Україні є багато пропозицій глемпінгів — просторих наметів або будиночків з усіма зручностями. Тому ви можете поїхати в сосновий ліс, чути всі запахи та звуки навкруги, але при цьому не відмовлятись від комфорту.

Глемпінг Glamp Camp, що розташований на березі Київського моря, пропонує своїм гостям дев'ять Safari-тентів. "Прогулянки нашим лісом — відмінний спосіб розслабитися, звільнити свідомість від зайвих думок, отримати дозу кисню та разом приємне фізичне навантаження", — запевняють власники глемпінга.

що розташований на березі Київського моря, пропонує своїм гостям дев'ять Safari-тентів. "Прогулянки нашим лісом — відмінний спосіб розслабитися, звільнити свідомість від зайвих думок, отримати дозу кисню та разом приємне фізичне навантаження", — запевняють власники глемпінга. Глемпінг "Шатро" знаходиться на території кінної садиби у селі Уляники на Київщині. Це три затишних намети на 2-4 та 6 осіб, обладнаних ванними кімнатами. Гостям пропонують континентальний або вегетаріанський сніданок. У саду біля глемпів облаштовано місце для барбекю.

знаходиться на території кінної садиби у селі Уляники на Київщині. Це три затишних намети на 2-4 та 6 осіб, обладнаних ванними кімнатами. Гостям пропонують континентальний або вегетаріанський сніданок. У саду біля глемпів облаштовано місце для барбекю. Глемпінг Mandrа має дві локації. Перший знаходиться в Каневі Черкаської області на березі Дніпра, другий — в селі Річка на Закарпатті. Гостям пропонують приїжджати на відпочинок з домашніми улюбленцями. Глемпінги працюють цілий рік.

має дві локації. Перший знаходиться в Каневі Черкаської області на березі Дніпра, другий — в селі Річка на Закарпатті. Гостям пропонують приїжджати на відпочинок з домашніми улюбленцями. Глемпінги працюють цілий рік. Глемпінг "Добропарк" знаходиться на території відомого дендропарку в селі Мотижин на Київщині. З глемпів відкривається мальовничий вид на озеро. Туалет та душ знаходяться поблизу в окремих будиночках.

знаходиться на території відомого дендропарку в селі Мотижин на Київщині. З глемпів відкривається мальовничий вид на озеро. Туалет та душ знаходяться поблизу в окремих будиночках. Slavsko Glamping в Славському у Львівській області. Тут пропонують тераси у вигляді власної галявини, а також обіцяють тишу і спокій. У варіантах розміщення є мінікухня з обідньою зоною й окрема ванна кімната з капцями та душем.

Глемпінг — гарний вибір для тих, хто хоче відпочити на природі, але турбується про комфорт Фото: Charl Durand from Pexels

Коментар експерта: люди досі хочуть мандрувати

Володимир Царук, заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України:

"На заході staycation популярний, але в нас ні. Взагалі дані світових туристичних організацій та рад по туризму в містах говорять про інше. Люди, коли беруть відпустку, то, як правило подорожують трохи далі від дому, їдуть або у межах свого регіону/країни, або в сусідні країни, або взагалі беруть турпакет в оператора. Тому що всім зазвичай хочеться побачити щось інше, поміняти обстановку насамперед. Це потрібно в психологічному сенсі.

Так само українці зараз. Якщо у людей є можливість поїхати кудись і змінити картинку, вони з задоволенням це роблять. Навіть просто на дачу виїхати чи до друзів на природу, умовно.

Цього літа туристичні поїздки з України знов пожвавились. Деякі туроператори навіть поставили авіарейси з Молдови або Польщі до туристичних центрів інших країн. Існує і багато автобусних турів. Українці дійсно виїжджають за кордон у відпустки".