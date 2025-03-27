Британець назвав піраміди в Гізі "найгіршим місцем у світі": що викликало його гнів (відео)

Відвідування піраміди Хеопса перетворилося на справжнє пекло для туриста з Британії. Чоловік зізнався, що його насильно заштовхали в "шматок каменю" і його переслідували натовпи продавців-шахраїв.

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Велика піраміда в Гізі (піраміда Хеопса) є одним із чудес світу і приваблює мільйони туристів. Однак британський турист вважає її "найгіршим місцем у світі", пише таблоїд Daily Mail.

Користувач соцмережі TikTok з ніком philc84 скаржився, що його "насильно заштовхали в шматок каменю", до нього чіплялися шахраї, а всередині піраміди зовсім не було декору. На його думку, піраміда Хеопса — одна з найособливіших і найзагадковіших будівель у світі, але її відвідування стало повним пеклом.

"Вас насильно заштовхують у гігантську кам'яну брилу разом із купою інших невдах, які просто намагаються щось виконати зі списку своїх бажань", — вважає відвідувач.

Турист називає весь комплекс "абсолютним кошмаром" і висловив бажання, щоб її будівельники повернулися і навели в ній лад. Настирливі продавці-шахраї чіпляються настільки сильно, що людина зовсім забуває, в якому особливому місці вона перебуває.

Чоловік дві години відмовлявся від агресивних пропозицій покататися на конях чи верблюдах. Частина користувачів були шоковані його оцінками, а інші — навпаки підтримали та погодилися.

Нагадаємо, мандрівник із китайської провінції Хубей майже рік йшов пішки до тибетської Лхаси. Після такого тривалого походу 31-річний чоловік став виглядати на 50 років.

Фокус раніше писав про одне з найнебезпечніших місць у світі для спостереження за літаками. Туристи щодня збираються з цією метою на пляжі Махо острова Сінт-Мартен.