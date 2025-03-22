Селфі на межі: туристи лізуть під літак, що злітає, заради фото (відео)

На популярному карибському пляжі туристів майже здуває реактивною тягою літаків, поки вони намагаються зняти екстремальні кадри.

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Сотні туристів щодня стікаються на пляж Махо на острові Сінт-Мартен, де розташований міжнародний аеропорт Принцеси Джуліани — одне з найвідоміших і найнебезпечніших місць у світі для спостереження за літаками. Про це пише Daily Star.

Нещодавно в соцмережах знову з'явилися тривожні кадри, на яких зафіксовано, як відпочивальники буквально притискаються до єдиного паркану, що відокремлює пляж від злітно-посадкової смуги, щоб зняти на відео літаки, що злітають, з мінімально близької відстані.

На відео видно, як туристів зносить потужним струменем повітря від реактивних двигунів — деякі падають, інші відлітають у бік моря, а частина глядачів, спіткнувшись, стрімголов скочуються з піщаних дюн. Навіть оператор, який знімав ролик, був збитий з ніг, але продовжив зйомку, зафіксувавши, як десятки людей опиняються у воді під дією реактивної тяги.

Пляж Махо давно став культовим місцем для фанатів авіації. Тут літаки пролітають буквально в метрах над головами, а місцеві заклади навіть публікують розклад рейсів для зручності відвідувачів. Однак настільки тісне сусідство з авіацією несе серйозну загрозу: на пляжі встановлено попереджувальні знаки про можливі травми й навіть смертельну небезпеку від реактивних струменів.

Попри це, туристи продовжують нехтувати заходами безпеки — деякі чіпляються за огорожу, намагаючись встояти на місці під час зльоту літаків, ризикуючи отримати травми.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.