Селфи на грани: туристы лезут под взлетающий самолет ради фото (видео)

На популярном карибском пляже туристов почти сдувает реактивной тягой самолетов, пока они пытаются снять экстремальные кадры.

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Сотни туристов ежедневно стекаются на пляж Махо на острове Синт-Мартен, где расположен международный аэропорт Принцессы Джулианы — одно из самых известных и опасных мест в мире для наблюдения за самолетами. Об этом пишет Daily Star.

Недавно в соцсетях вновь появились тревожные кадры, на которых запечатлено, как отдыхающие буквально прижимаются к единственному забору, отделяющему пляж от взлетно-посадочной полосы, чтобы заснять на видео взлетающие самолеты с минимально близкого расстояния.

На видео видно, как туристов сносит мощной струей воздуха от реактивных двигателей — некоторые падают, другие отлетают в сторону моря, а часть зрителей, споткнувшись, кубарем скатываются с песчаных дюн. Даже оператор, снимавший ролик, был сбит с ног, но продолжил съемку, зафиксировав, как десятки людей оказываются в воде под действием реактивной тяги.

Пляж Махо давно стал культовым местом для фанатов авиации. Здесь самолеты пролетают буквально в метрах над головами, а местные заведения даже публикуют расписание рейсов для удобства посетителей. Однако столь тесное соседство с авиацией несет серьезную угрозу: на пляже установлены предупреждающие знаки о возможных травмах и даже смертельной опасности от реактивных струй.

Несмотря на это, туристы продолжают пренебрегать мерами безопасности — некоторые цепляются за ограждение, пытаясь устоять на месте при взлете самолетов, рискуя получить травмы.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.