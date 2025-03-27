Британец назвал пирамиды в Гизе "худшим местом в мире": что вызвало его гнев (видео)

Посещение пирамиды Хеопса превратилось в сущий ад для туриста из Британии. Мужчина признался, что его насильно затолкали в "кусок камня" и его преследовали толпы продавцов-мошенников.

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Большая пирамида в Гизе (пирамида Хеопса) является одним из чудес света и привлекает миллионы туристов. Однако британский турист посчитал ее "самым худшим местом в мире", пишет таблоид Daily Mail.

Пользователь соцсети TikTok c ником philc84 жаловался, что его "насильно затолкали в кусок камня", к нему приставали мошенники, а внутри пирамиды совсем не было декора. По его мнению, пирамида Хеопса — одно из самых особенных и загадочных зданий в мире, но ее посещение стало полным адом.

"Вас насильно заталкивают в гигантскую каменную глыбу вместе с кучей других неудачников, которые просто пытаются что-то выполнить из списка своих желаний", — считает посетитель.

Турист называет весь комплекс "абсолютным кошмаром" выразил желание, чтобы ее строители вернулись и навели в ней порядок. Назойливые продавцы-мошенники пристают столь сильно, что человек совершенно забывает, в каком особенном месте он находится.

Мужчина два часа отказывался от агрессивных предложений покататься на лошадях или верблюдах. Часть пользователей были шокированы его оценками, а другие — наоборот поддержали и согласились.

Напомним, путешественник из китайской провинции Хубэй почти год шел пешком до тибетской Лхасы. После столь длительного похода 31-летний мужчина стал выглядеть на 50 лет.

Фокус ранее писал об одном из самых опасных мест в мире для наблюдения за самолетами. Туристы каждый день собираются с этой целью на пляже Махо острова Синт-Мартен.