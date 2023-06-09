Дожди с грозами и град: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные (видео)

Часть Украины зальет грозовыми дождями, на юге возможен град. При этом в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +30.

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На выходных, 10 и 11 июня, погода в Украине будет дождливой с грозами. При этом в некоторых регионах страны ртутные столбики поднимутся до +30 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

Отмечается, что в субботу, 10 июня, на западе и севере страны, а также в Крыму, а днем и в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом на остальной территории Украины будет сухая погода.

Температура воздуха в темное время суток составит +14… +19 градусов, в дневные часы +23… +28. При этом центральные, Одесскую и Николаевскую области накроет жара до +30 градусов. Прохладнее всего будет в западных регионах и на полуострове Крым, там термометры покажут +19… +24 градусов.

В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июня, в Украине также пройдут кратковременные дожди с грозами. Жителей юга синоптики предупреждают о том, что местами ожидается град. На западе страны и в Житомирской области, а также в воскресенье и в южной части местами ожидаются существенные осадки.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11… +17 градусов, а 12 июня в западных и северных регионах +8… +13, а днем +17… +24.

Что касается ветра, он будет дуть преимущественно с северо-востока, 7-12 м/с. В субботу на западе, 11-12 июня по всей территории Украины местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Напомним, 8 июня, Фокус опубликовал прогноз погоды Укргидрометцентра на конец недели. По прогнозам синоптиков, ближе к воскресенью дожди заполонят большую часть областей страны. Сильнее всего на себе ощутят это жители западных, юго-восточных областей, а также в Крыму.

6 июня мы рассказали о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя при затоплении. Прежде всего нужно решить, а стоит ли вообще отправляться в путь на автомобиле.