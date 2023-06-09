Существует опасность: жителей Одесской области предупредили об эпидемии холеры

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в воду попали не только ядовитые химические соединения, но и токсины из скотомогильников, а также трупный яд с кладбищ, которые могут спровоцировать холеру

Related video

В некоторых регионах Одесской области из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС может вспыхнуть эпидемия холеры. Об этом сообщил глава Белгород-Днестровской райадминистрации Григорий Мельниченко на своей странице в Фейсбуке в четверг, 8 июня.

"Была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции. Как следствие тысячи погибших животных. Под водой оказаться сотни кладбищ, скотомогильники. Вода смыла склады с тоннами химических веществ", — написал чиновник.

Он отмечает, что в воду попало много заразы, а потому есть большая вероятность появления в воде палочки холеры. Он призвал граждан даже чистить зубы только кипяченой водой, не купаться в водоемах, мыть все продукты.

Кроме того Мельниченко сообщил о том, что опасность исходит также от трупов людей и животных, которые начали разлагаться.

"Выше по течению рек, впадающих в Днепр, начали разлагаться трупы. Риск возникновения инфекционных болезней очень высок. Дело в том, что сейчас для этого очень благоприятная ситуация из-за температуры воздуха, жары", — написал он.

Опасность заражения холерой для жителей и гостей Одесской области подтвердил также и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, вспышка холеры пока не зафиксирована. Но это не значит, что украинцы должны игнорировать все санитарно-гигиенические правила.

Напомним, 7 июня доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как дезинфицировать воду и защитить себя от опасных инфекций. По его словам, вспышка кишечных инфекций высоко вероятна. Каховская трагедия – это не только 18 млрд кубометров питьевой воды. Это кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, которые оказались под водой, свалки мусора, кладбища домашних животных, сотни тысяч тон погибшей рыбы – и все это в Черное море.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Крыму воды не будет около 10 лет из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. По его словам, российский теракт в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова "совсем". Снабжение водой полуострова будет невозможным в ближайшие три, пять и десять лет, указал Данилов.