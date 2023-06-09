Існує небезпека: мешканців Одеської області попередили про епідемію холери

Через підрив дамби Каховської ГЕС у воду потрапили не тільки отруйні хімічні сполуки, а й токсини зі скотомогильників, а також трупна отрута з цвинтарів, які можуть спровокувати холеру.

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У деяких регіонах Одеської області через підрив дамби Каховської ГЕС може спалахнути епідемія холери. Про це повідомив голова Білгород-Дністровської райадміністрації Григорій Мельниченко на своїй сторінці у фейсбуці в четвер, 8 червня.

"Була частково зруйнована гребля Каховської гідроелектростанції. Як наслідок тисячі загиблих тварин. Під водою опиниться сотні цвинтарів, скотомогильники. Вода змила склади з тоннами хімічних речовин", — написав чиновник.

Він зазначає, що у воду потрапило багато зарази, а тому є велика ймовірність появи у воді палички холери. Він закликав громадян навіть чистити зуби лише кип'яченою водою, не купатися у водоймах, мити всі продукти.

Крім того, Мельниченко повідомив про те, що небезпека йде також від трупів людей і тварин, які почали розкладатися.

"Вище за течією річок, що впадають у Дніпро, почали розкладатися трупи. Ризик виникнення інфекційних хвороб дуже високий. Річ у тому, що зараз для цього дуже сприятлива ситуація через температуру повітря, спеку", — написав він.

Небезпеку зараження холерою для мешканців та гостей Одеської області підтвердив також і Одеська ОВА Сергій Братчук. За його словами, спалах холери поки не зафіксований. Але це не означає, що українці мають ігнорувати усі санітарно-гігієнічні правила.

Нагадаємо, 7 червня доктор Євген Комаровський розповів про те, як дезінфікувати воду та захистити себе від небезпечних інфекцій. За його словами, спалах кишкових інфекцій ймовірний з великою вірогідністю. Каховська трагедія – це не лише 18 млрд кубометрів питної води. Це цвинтарі, ферми, добрива, сотні тисяч вигрібних ям та туалетів, гній, каналізаційні системи, що опинилися під водою, сміттєзвалища, цвинтарі домашніх тварин, сотні тисяч тонн загиблої риби – і все це у Чорному морі.

Цього ж дня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Криму води не буде близько 10 років через підрив дамби Каховської ГЕС. За його словами, російський теракт найближчим часом унеможливить постачання води до Криму від слова "зовсім". Постачання водою півострова буде неможливим у найближчі три, п'ять і десять років, зазначив Данилов.