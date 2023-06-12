Зеленский подписал закон об установлении Дня памяти и победы над нацизмом 8 мая

Законопроект №9278 регламентирует проведение в Украине торжеств и предоставляет выходной украинцам.

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День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне на территории нашего государства будет отмечаться 8 мая. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Верховной Рады.

В карточке законодательного органа указано, что документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента в понедельник, 12 июня. Нормы регламентируют соответствующие конфигурации. Со дня публикации в "Голосе Украины" инициатива вступает в силу.

Депутаты украинского парламента рассмотрели этот вопрос 29 мая. Они приняли законопроект №9278 "О Дне памяти и победах над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине до 2015 года 9 мая отмечали так называемый День победы, который не отменили еще с советских времен. Впоследствии в украинском обществе призвали представителей властей исправить негативную ситуацию. Владимир Зеленский 8 мая 2023 года подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечают День Европы. Затем он подал в парламент законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. В документе предлагалось установить по этой дате выходной.

Фокус сообщал, как глава Кремля Владимир Путин покидает россиян без праздника 9 мая. На территории России в ряде регионов в преддверии важной даты для россиян стали отменять торжественные мероприятия. Это произошло в приграничных с Украиной городах, а также в дальних населенных пунктах, как Ханты-Мансийск или Тюмень. Участие самого кремлевского вождя на Красной площади долго оставалось неопределенным. Во многих городах Российской Федерации на площадях показали только солдат срочной службы.