День без победы. Как Путин оставляет россиян без праздника 9 мая

В России отменяют мероприятия по случаю Дня победы 9 мая в ряде регионов, как близких к границам Украины, так и далеких, как Ханты-Мансийск или Тюмень. Участие самого Путина в параде на Красной площади до сих пор остается неясным. Фокус разбирался, о чем свидетельствует отмена главного русского праздника.

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Сначала в приграничных с Украиной регионах РФ — Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в оккупированном Крыму российские власти отменили парады победы на 9 мая. Причина — "текущая ситуация" и "нежелание провоцировать противника", то есть Украину.

Впоследствии волна отказов прокатилась и по далеким регионам. Главы местных администраций вдали от границ с Украиной заявили, что из-за "морально-нравственных аспектов" проводить массовые празднования не могут. Другие сказали, что желают выразить "солидарность с регионами страны, где из соображений безопасности уже отменили праздничные мероприятия". Таким образом, парады не состоятся, например, не только в Рязани или Калуге, но и в Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, которые расположены в двух тысячах километрах от Украины. А в Краснодарском крае хотя формально не объявляли об отмене парадов, но военную технику можно увидеть только в Новороссийске, хотя раньше марши устраивались в Краснодаре и Сочи.

У Путина не хватает людей и танков для парадов

Но так называемые меры безопасности — далеко не главная причина отмены парадов. Дело в том, что Москве все больше не хватает военной техники для демонстрации — она вся на фронте.

"Независимо от того, что настоящей причиной являются проблемы с безопасностью или нехватка оборудования, решение об отмене парадов этого года ко Дню Победы является болезненным ударом для Владимира Путина, который намекает на мрачную реальность, стоящую за оптимистичными пропагандистскими изображениями Москвой его неудачного вторжения в Украину", — отмечает издание американского аналитического центра Atlantic Council.

К тому же, не хватает для проведения парадов и людей. По мнению экспертов, в городах РФ, в которых состоятся парады, будут идти только солдаты срочной службы — все контрактники на войне в Украине. И более того, ожидается, что в некоторых регионах будут привлекать инструкторов и другой персонал, одетый в военную форму, чтобы создать видимость обычной ситуации.

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Царь ненастоящий! Чего ждать от Путина 9 мая

Упразднены не только парады, но и традиционные акции "Бессмертный полк" с портретами ветеранов Второй мировой войны. Потому что власти думают, что на них россияне принесут портреты погибших в войне в Украине — и их будет много. В Украине за год погибли около 200 тысяч российских военных.

Почему сейчас Москва на грани нервного срыва

В Москве же парад на День победы должен состояться при любых условиях — это шанс показать народу, что он все еще силен и контролирует "специальную военную операцию" в Украине.

Репетиция состоялась накануне — 7 мая. Иностранные журналисты, работающие в столице РФ, отмечают, что солдаты маршировали по площади, украшенной плакатами и инсталляциями с датой запланированного парада.

Политолог Тарас Чорновил напоминает: доступ к Красной площади закрыт с середины апреля, что там будет происходить, увидят только избранные. Избранные и будут создавать картинку для телеэкранов. С них можно будет увидеть президента Владимира Путина.

Однако до сих пор не известно, появится ли Путин на параде собственной персоной, или будет выступать с экрана.

Британское издание The Guardian накануне 9 мая пишет, что в настоящее время Москву охватила "невиданная ранее нервозность". И прежде всего — из-за инцидента с неизвестными беспилотниками над Кремлем, который поставил Москву "на грань нервного срыва". Журналисты отмечают: власти РФ запретили использование дронов, начали глушить GPS-сигналы, а полицейским спешно раздали бинокли для обнаружения дронов.

И они им могут понадобиться, ведь российская техника на параде на Красной площади является легитимной целью, по которой могут нанести удар украинские военные, а средства для нанесения таких ударов у украинских военных найдутся.

На админзданиях Москвы дежурят комплексы ПВО Фото: Соцсети

"Центр Москвы прикрыт так, что там птица не пролетит. Поэтому беспилотники, пролетевшие там как украинские, думаю, были их собственные. Для Путина Красная площадь — абсолютно безопасное место. Но, думаю, его там точно не будет. Как и не будет его двойников, и на это есть несколько причин, — говорит Чорновил. — Во-первых, последний раз настоящего Путина мы видели в юбилейном 2020. Ветеранов, стоявших за ним на расстоянии нескольких метров, до этого несколько недель держали на карантине.

Путин боится не убийства и прилетов дронов, а инфекций. У него же онкозаболевание. Ему искусственно поддерживают жизнь. Настоящий Путин давно не появляется на людях — не ездит к Лукашенко, в оккупированный Крым и Мариуполь, а садится только за длинные столы и появляется на видеоконференциях, и то не на всех. Даже если угрозы его жизни пока нет, то существует параноидальный страх".

Другой вопрос – почему там не будет двойника? Чорновил отмечает: атака дрона, кто бы ее ни организовал, это страшное унижение, уникальное. И при таких обстоятельствах Владимиру Путину нужно выходить — показать, что не испугался.

"Есть два варианта. Первый — отменить полностью. Заявить: "Бережем жизни участников Второй мировой войны и заботимся о стране — все силы бросаем на "СВО". Этот вариант зашел бы, если заранее подкрепить его суперпропагандистской кампанией на телевидении. Второй — организовать парад только в Москве, собрав все лучшее, сделав акцент на Путине, он бы говорил: "Нас атакуют, но мы стоим, ваш лидер не боится".

Оба варианта, по словам эксперта, были бы выигрышны для РФ. Но, похоже, Кремль может выбрать проигрышный — скомкать по-минимуму парад, провести, но не вывести на него Путина.

Таким образом, "самый большой праздник" Путина может превратиться в его поражение. Мол, день победы во Второй мировой войне, которую россияне называют Великой Отечественной, постепенно стал центральным элементом видения российской идентичности диктатором Владимиром Путиным за 23 года его пребывания у власти.

"Тщательно организованные парады традиционно предоставляют Кремлю возможность похвастаться современным российским военным могуществом", — пишет издание The Guardian. А Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, уточняет: "Для Путина это, безусловно, самое важное событие года. Президент РФ черпает всю свою легитимность из этого парада, позиционируя себя как прямого преемника армии, победившей нацистскую Германию".

Культ Путина и праздник для всей России

Однако в Кремле сейчас все-таки прилагают усилия, чтобы парад в Москве стал определяющим — Путина должна услышать и увидеть вся Россия.

В Atlantic Council отмечают, что ежегодное празднование Дня победы в России тесно связано лично с Путиным — ему важно проводить в который раз "исторические параллели" между двумя войнами, показывая Украину как наследницу нацистской Германии. Во время прошлогодней речи Путин говорил, что Россия сражается в Украине, чтобы в мире "не было места нацистам".

"Как и в 1945 году, победа будет за нами", — в 2022 году сказал Путин.

"Владимир Путин все время своего правления представляет опыт Второй мировой войны как попытку восстановления русской национальной гордости после мнимых унижений 1990-х годов. Путин превратил традиционное русское благоговение перед советскими военными усилиями в квазирелигиозный культ победы — с собственными догмами, праздниками и еретиками", — объясняют аналитики.

Мол, этот культ победы надолго задал тон в российской политике и общественной жизни.

"Внутренние и внешние оппоненты режима Путина регулярно подвергаются нападкам как "фашисты", причем всевозможные текущие вопросы рассматриваются через поляризационную призму Второй мировой войны. Эта тенденция нигде не проявляется так ярко, как в официальном российском подходе к Украине. Украинские власти годами безосновательно клеймили как" нацистские", а нынешнее вторжение в Украину изображали как современное продолжение борьбы с Адольфом Гитлером", — добавляют в Atlantic Council.

В этом году день Победы в ряде российских городов пройдет без традиционного марша "победобесия" Фото: https://storm100.livejournal.com/9334103.html

Пока эксперты прогнозируют, что российские власти, несмотря на отмену парадов, будут пытаться создавать идеально праздничную картинку для своих граждан, 65% которых считают День победы самым важным праздником (по свежим данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, размещенным на их сайте, ему уступает даже Новый год с 58%).

"Но что будут делать россияне? Пить водку где-то на кухне и говорить: "Что-то идет не так". Знаете, чего больше всего боятся россияне? Не того, что гибнут их люди — у них людей много, они не замечают потери, цена человеческой жизни там не высока. Боятся они того, что война придет на территорию России — "к нам в дом". Причем не только снаружи, но и внутри начнутся религиозные, этнические конфликты. Отмена парадов, "бессмертных полков" может быть началом паники для россиян. Помните, как Сталин говорил, что войну надо вести на чужой территории, а когда она пришла в Советский Союз, первое время страна была парализована", — добавляет Тарас Чорновил.

Так что однозначно праздник победы Кремль и пропагандисты будут создавать на телеэкранах. Как известно, россияне — жертвы телевидения, так что с экранов они точно увидят десятки "патриотических" флэшмобов, миллионы георгиевских лент, услышат патриотические песни и фильмы.

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