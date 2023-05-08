Царь ненастоящий! Чего ждать от Путина 9 мая

9 мая 2022 года от Путина ожидали объявления войны Украине, в этом году даже появление самого президента РФ на публике видится для него подвигом. В РФ вводят беспрецедентные меры безопасности в Москве и упраздняют парады победы в российских городах. Фокус узнавал, чего ждать от Путина 9 мая и какие заявления он готовит.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится выступить на военном параде в Москве 9 мая. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никаких изменений, обусловленных угрозой от украинских беспилотников, не планируется – парад пройдет без сокращений. Правда, в этом году отменен традиционный прием у Путина, на котором российский лидер обычно выступал и вручал награды ветеранам. Причина отмены не уточняется.

"Готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Выступит президент, как это обычно бывает", — рассказал Песков.

Он добавил, что после попытки нанесения удара по резиденции президента РФ в Кремле будут приняты дополнительные меры безопасности, в том числе при проведении военного парада 9 мая.

В Кремле усилили меры безопасности, опасаясь за жизнь Путина Фото: Скриншот

Фокус уже рассказывал, что у РФ есть проблемные места в противовоздушной обороне в западных регионах и не обеспечена достаточно ПВО малых и средних эшелонов. Вероятно, именно поэтому вдобавку к комплексам "Панцирь-С1" на крышах админзданий разместили сотрудников московского ОМОНа с биноклями. Российские власти считают, что наличие бинокля у силовиков ОМОН поможет оперативно реагировать на потенциально возможные атаки беспилотников на Кремль.

Еще задолго до 9 мая в центре Москвы начались перебои в работе навигационных систем. Это делается для того, чтобы поставить препятствия оборудованию БПЛА.

Уже известно, что из президентов государств 9 мая в Москве будет находиться только глава Кыргызстана Садыр Жапаров. Не будет даже верного Лукашенко, о его планах пока не сообщалось. В 2022 году в Москву не приезжал вообще ни один зарубежный лидер. Тогда в Кремле это объяснили тем, что дата не юбилейная, и видимо, в этот раз будет так же.

Парад 9 мая в Москве. Будет Путин или его многочисленные двойники

В прошлом году от Путина ожидали, что он объявит войну Украине или всеобщую мобилизацию, однако этого не произошло. В то время враг занимал большую часть Харьковской и Херсонской областей, готовил дальнейшее наступление в Николаевской области. Сегодня же российская армия готовится к тому, чтобы выдержать украинское контрнаступление на оккупированных территориях.

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Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что со стороны ситуация в РФ выглядит крайне удручающей. Парады отменили в более чем 20 городах, в том числе в аннексированном Крыму. У Путина нет ни одной победы, которую он мог бы презентовать россиянам. Единственное, чем отметился российский президент в последнее время – это открытие трамвайного маршрута в оккупированном Мариуполе. Что никак не соответствует уровню лидера ядерной державы.

По мнению политолога Петра Олещука, президент РФ вообще находится в ситуации, когда люди ставят под сомнение, настоящий ли Путин перед ними.

"Все публичные заявления российского президента изрядно дискредитировали его, а история о двойниках вообще дезавуировала Путина. Если раньше это обсуждалось на уровне конспирологии и маргинеса, то после "длинных столов" с официальными лицами, где Путин боялся за свое здоровье, так называемые визиты в народ еще больше усиливают эту теорию. Россияне начинают сомневаться, что перед ними настоящий живой Путин. Даже после каких-то громких заявлений 9 мая, когда кремлевские аналитики и придворные журналисты начнут анализировать глубину мнения лидера, 90% населения будет думать — это был Путин или его двойник?" — говорит Фокусу Олещук.

Все важные обращения Путин делает в своем удобном кабинете, заранее записав все на видео Фото: РИА Новости

В свою очередь, политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что либо Путин, либо его двойник обязательно должны появиться на публике. Если этого не произойдет, у россиян возникнет логичное опасение за безопасность страны и силу политического руководства.

"Вряд ли его будут прятать от населения, ведь возникнет вопрос: где царь? Надо понимать, что в РФ классическая тоталитарная форма правления, поэтому говорить о каких-то пиарщиках или политтехнологах у Путина не стоит. В Кремле все его решения воспринимаются как истина, которую ему завернут "в яркую обертку для народа", — говорит Фокусу Голобуцкий.

О чем будет говорить Путин 9 мая

Политолог Петр Олещук уверяет, что не стоит 9 мая ждать чего-то важного от Путина. Почему все считают, что он должен сделать такое заявление с трибуны, но происходит наоборот. Все важные обращения Путин делает в своем удобном кабинете, предварительно записав все на видео.

"Путин не любит брать на себя ответственность, поэтому какие-то знаковые заявления поручат сделать, например Шойгу, Мишустину или Володину, а Путин расскажет о достижениях — ветеранах, социальных выплатах, увеличении производства техники и росте урожаев", — говорит Петр Олещук.

С ним согласен председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, мы до последнего времени привыкли к тому, что от Кремля нужно ждать какой-то подлости на знаковые даты, но пора привыкнуть, что это может быть каждый день. С этого времени россияне стали хитрее и не используют для этого определенные даты.

"Ничего нового Путин не скажет, ни для нас, ни для россиян. Я скажу больше, что для внутреннего пользователя остается все меньше готовых заготовок. Видимо, будут какие-то пропагандистские лозунги, но не больше. Не стоит ничего ждать и бояться, Путин просто сдулся. У него нет четкого понимания, как действовать в сегодняшней ситуации, пример тому — беспилотник над Кремлем. Мы слышим лишь какие-то туманные заявления об ответе, а каким он будет, никто не может четко сформулировать", — отмечает Фокусу Фесенко.

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Он уверен, что очередные угрозы ядерного оружия уже не воспринимаются серьезно, кроме того, верхушка Кремля хорошо понимает, что ядерное вооружение – это оружие самоуничтожения РФ. Элита не хочет терять свое состояние и влияние из-за начала мировой ядерной войны.

По словам Голобуцкого, судя по риторике пропаганды и последних событий, Путин будет использовать нарратив о войне коллективного Запада против непобедимой России. Именно эти тезисы уже некоторое время разгоняет пропаганда, пытаясь объяснить отсутствие каких-либо успехов.

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