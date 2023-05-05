Откуда готовилось наступление. Почему Лукашенко перестал говорить о своем участии в войне

За последний месяц самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко успел попросить гарантий защиты у своего партнера по "Союзному государству" РФ и заверить белорусов, что не хочет воевать. Фокус узнавал, что стоит за изменением риторики белорусского политика и как это отразится на угрозе удара с территории Беларуси.

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Александр Лукашенко заявил, что не хочет воевать. Более того, он отметил, что его заверили в том, что ни Польша, ни Украина не собираются на него нападать.

"Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В частности украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому лелейте детей. Желательно — больше", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Мобилизация в Беларуси и переход на военное время

Эти заявления были сделаны после начала внезапной проверки боевой готовности белорусской армии, которая началась в апреле и растянется на неопределенное время. Тогда государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что "проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по назначению".

Если проще, это означает, что белорусов готовят к переходу с мирного времени на военное.

Белорусов готовят к переходу с мирного времени на военное Фото: president.gov.by

2 мая Лукашенко собрал совещание силовиков по вопросам обеспечения безопасности, правопорядка и мер по охране государственной границы. На мероприятии белорусский политик вновь упомянул, что "ситуация остается сложной" и поручил подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию страны диверсантов. Со своей стороны, глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо отчитался, что на границе формируются маневренные группы для противодействия потенциальному противнику.

"Мы в прошлом одну мангрупу сформировали в Мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас ситуация такова, что мы вынуждены формировать одну мангрупу на Лидском направлении, вторую, как резерв, — на Брестском направлении. Будет осень — возможно, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление", — заявил Лаппо. Почему именно осень, он не объяснил, но намек на украинское контрнаступление понятен.

Белорусские военные готовятся к очередной проверке боевой готовности Фото: t.me/modmilby

В тот же день Минобороны Беларуси показало кадры с 300-километрового марша ракетных войск и артиллерии, который проходит в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности. Заявлено, что колонна техники с воздуха будет прикрываться беспилотниками на протяжении всего маршрута ее движения.

На фоне пацифистских заявлений Лукашенко такие действия не воспринимаются как нежелание воевать. А слова политика могут быть расценены, как умышленное успокоение населения, которое начало нервничать из-за военных сборов резервистов, раздачи повесток и перемещения военной техники по городам.

Есть ли угроза наступления с территории Беларуси

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что на территории Беларуси уменьшилось количество российских окупантов. По состоянию на 1 мая их насчитывалось около 2800 военнослужащих. Это число значительно меньше, чем было несколько месяцев назад.

"Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев уже неоднократно заявлял, что возможность наступления с территории Беларуси минимальна. На территории страны находится минимальное количество российских военных, всего на территории приграничья РБ, а также в Брянской и Курской областях фиксируют до 17 тыс. личного состава. Подобные заявления и действия делаются для отвлечения усилий ВСУ по обороне более чем тысячекилометрового фронта", — говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он обращает внимание на другое — именно на усиление полномочий КГБ в республике. Им даны указания жестко действовать по выявлению сопротивления и возможных диверсионных групп (ДРГ). Уже через неделю там отчитались о задержании диверсионных групп. Как говорится, в лучших традициях СССР.

КГБ Беларуси имеет неограниченное влияние в стране Фото: КГБ Беларуси

3 мая Командование Объединенных Сил ВСУ сообщило, что на территории Республики Беларусь продолжает находиться авиационная группировка и группировка наземных сил РФ. Сейчас угрозы наземных наступательных действий как с территории Республики Беларусь, так и с территории Курской и Брянской областей нет.

Кроме того, стоит заметить, что РФ перестала использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине и запуска беспилотников.

Лукашенко ищет защиты и выгоды для себя

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что причиной такого поведения Лукашенко может быть много аспектов. В первую очередь, это результаты мартовской встречи Лукашенко и лидера Китая Си Цзиньпина. Именно тогда белорусскому политику был сделан намек, чтобы его армия никоим образом не приняла участие в войне в Украине. Санкции, которые вводят против Минска, значительно вредят Пекину, ведь он продолжает использовать Беларусь как транзитную площадку.

"Произошли определенные изменения после встреч с руководством КНР и ряда переговоров. Пекин рассматривает Беларусь в орбите своих интересов. Надо вспомнить хотя бы белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез", что является совместной с Китаем разработкой", — комментирует Снегирев.

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Напомним, уже в апреле во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Александр Лукашенко заявил, что Беларусь нуждается в гарантиях защиты со стороны РФ, поскольку Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности согласно Будапештскому меморандуму. Еще полгода назад он заявлял о единой армии и готовности белорусов стать в первые ряды на защите так называемого "Союзного государства".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что все эти заявления делаются для внутреннего и внешнего потребителя в ожидании реакции. Лукашенко хорошо понимает, что дальнейшее глубокое вмешательство в войну в Украине угрожающе для него самого, его власти и страны.

"Выводы нужно делать из действий, а не заявлений. Например, смотрите, так называемых "мобиков" на территории Беларуси сейчас стало меньше, самолет дальней радиолокационной разведки А-50 до сих пор не вернулся, а "Кинжалы" могут использовать, но этого не происходит", — рассказывает Тышкевич Фокусу.

Лукашенко стал просить защиты у РФ Фото: скриншот

Лукашенко нужно показать своему электорату, что все под контролем, поэтому он продолжает демонстрировать свою воинственную риторику. Поэтому он использует общепринятую в авторитарных и тоталитарных режимах тактику объединения населения вокруг лидера, таким образом, вызывая максимальную мобилизацию общества.

"Лукашенко опытнее и хитрее Путина, он хорошо понимает, что "российский корабль" уже идет на дно. На первых месяцах войны он охотно предоставлял свою территорию для вторжения и нанесения ударов, расчет был на то, что победителей не судят. Впоследствии риторика начала меняться, а сейчас Лукашенко видит и понимает, что эта война не будет победной для Путина, поэтому и меняет свое поведение", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, существуют определенные неофициальные договоренности с Беларусью, что они не предоставляют свою территорию для нанесения ударов по Украине, взамен с ними не разрывают дипломатические отношения Украина и ряд стран Европы.

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