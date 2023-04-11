Зачем Шойгу летал в Минск: 5 важных вопросов, которые остались за кадром

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу внезапно прилетел в Минск. Прошла встреча с Александром Лукашенко, на которой последний заговорил о "гарантиях безопасности Беларуси", которые, якобы, может дать РФ. В частности "защищать союзника в случае агрессии". Как минимум, странные заявления, учитывая наличие подписанных документов в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Естественно, что данное заявление практически сразу стало информационным поводом для СМИ ряда государств. И "закрыло" собой другие возможные цели встречи Шойгу и Лукашенко. Давайте попробуем разобраться в том, что осталось "за кадром".

И Лукашенко, и Шойгу говорили о том, что данная встреча — продолжение недавних переговоров в Москве и реализация договоренностей с Путиным. И тут стоит обратить внимание на несколько направлений.

Снабжение российской армии и обучение мобилизованных на белорусских полигонах

В России продолжается "ползучая" мобилизация. Увеличивают число контрактников, набирают бойцов в ЧВК. Причем в несколько, дабы создать "конкуренцию" Пригожину. В том числе в ЧВК "Патриот", связанную с личностью Шойгу. Таким образом, интерес российского гостя лежал в сфере получения боеприпасов, обмундирования, тех же аптечек и сухпайков. А также использование белорусской инфраструктуры для обучения наемников и мобилизованных.

Так называемое "импортозамещение"

Российская оборонная промышленность испытывает серьезные проблемы, связанные со сложностью покупки западных комплекующих: не все удается достать, а то, что покупается через посредников, идет в малых количествах и по весьма высоким ценам. На этом фоне есть интерес использовать мощности белорусского ВПК. Местами, успешно. Буквально 2 дня назад белорусские государственные СМИ радостно рапортовали об освоении производства широкой линейки комплектующих для российских самолетов и российской бронетехники. Речь, вероятнее всего, идет, в первую очередь об электронике, оптике, средствах связи. Для Шойгу важно понять что Лукашенко может предложить и по каким ценам — ведь любовь официального Минска к маленьким гешефтам на риторике о братской дружбе никто не отменял.

Еще одно направление — участие белорусских заводов в ремонте и модернизации военной техники РФ (на территории Беларуси). А также снятие с хранения танков, артиллерийских систем для поставки их в распоряжение российской армии. Такой процесс в ограниченном количестве уже начинался, но, судя по всему, России надо много, очень много — вплоть до опустошения белорусских хранилищ.

Военное сотрудничество России и Беларуси имеет не только чисто военный смысл Фото: ТАСС

Производство новых образцов

Например, тех же боеприпасов или БПЛА. В частности, в СМИ давно обсуждалась возможность сборки "шахедов" на одном из белорусских предприятий. Но тут, вероятнее всего, пока подвижек не много. В Москве рассчитывают, что Минск сам будет искать и выкупать (а частично производить) необходимую электронику. Но тут проблема в Пекине, а не в Минске — пока КНР не даст разрешения использовать свою электронику для военных целей Кремля, подвижек не будет. То же самое касается вопросов поставок в российскую армию РСЗО "Полонез", которую можно считать более новым аналогом Himars, но с дальностью "базовой" ракеты от 200 до 300 км. Технологии китайские, поэтому данное оружие есть у Азербайджана, но его нет у России. Список "желаемого, но недоступного" можно продолжать комплексами РЭБ или системами связи.

Самый главный вопрос — российская военная база

Именно так стоит говорить о возможной реализации угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Размещение, в отличие от передачи, предусматривает российский персонал, российскую охрану. То есть полноценную базу, куда белорусские силовики смогут заходить по приглашениям в праздники. Такие решения (военная база), как правило, оформляются минимум межправительственным соглашением. Но в Москве посчитали, что "много чести" будет для Лукашенко разрабатывать такие документы. Поэтому есть визит Шойгу. Но самой базы (как и ЯО) может и не быть. Причина в позиции Пекина, которому ядерный шантаж Кремля может быть выгодным, а вот размещение — нет. И Си имеет рычаги влияния как на Путина, так и на Лукашенко.

И, наконец, вопросы "гарантий безопасности"

Для Лукашенко это игра (и торг) на российском поле — попытка показать, что ты "союзник". А также, в случае готовности опустошить склады для русских, крик души вроде "а я с чем останусь". При этом на внутреннем поле такой подход сомнителен. Ведь это демонстрация собственной слабости. А значимость и реализуемость "российских гарантий" или "красных линий" Кремль уже год как демонстрирует в Украине. Постоянно угрожая "страшным ответом" активности Украины и раз за разом "отодвигая" "красные линии" вплоть до усиления ПВО в Москве.

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