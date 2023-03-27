Ядерный шантаж: война с НАТО теперь планируется на территории Беларуси

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Тактическое ядерное оружие Россия разместит в Беларуси. В хранилище будет лежать, дабы никому неповадно было, как сказал гений всех времен и народов, великий президент, объединитель земель русских, завоеватель Крыма президент Путин.

Война с НАТО теперь планируется на территории Беларуси.

В принципе, чем больше глупостей будет делать Путин, тем раньше миру станет понятно, что зачищать территорию, населенную агрессивными аника-воителями, надо до грунта. До асфальта и еще на метр под него.

Разоружать, денацифицировать…

Вместо того чтобы зафиксировать убытки, эта маленькая пародия на Иосифа Виссарионовича продолжает нагнетать градус. Правильные пацаны не сдаются, правильные пацаны идут до конца. Не до своего конца — до всеобщего. Не то чтобы мне было их жаль — никого там не жаль, никого — но с интересом ищу глазами хоть одного смельчака с табакеркой. Не мог же он вывести новую породу людей? Это же невозможно, правда?

Каждый новый шаг только ухудшает текущее положение и делает невозможным откат назад. Нельзя дважды войти в ту же реку. Нельзя провернуть фарш назад. Думаю, что мы на своем веку увидим окончательную катастрофу империи. Я не верю в распад, но я вижу, что у России есть все шансы превратиться в Верхнюю Вольту. И без ракет. Отберут ракеты.

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