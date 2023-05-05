Повышенный уровень слежки: московским омоновцам после атаки на Кремль дали новую задачу

Российские власти считают, что наличие бинокля у силовиков ОМОН поможет оперативно реагировать на очередные потенциально возможные атаки беспилотников на Кремль.

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Московские сотрудники ОМОНа, находящиеся на дежурстве в Центральном административном округе, получили по биноклю. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По данным росСМИ, после взрывов на крыше Сенатского дворца, старших сотрудников ОМОНа, которые находились на Васильевском спуске во время атаки дрона, вызвали в Здание органов госбезопасности на Лубянке для предъявления претензий. Главная жалоба заключалась в том, что беспилотный летательный аппарат пролетел над ними, но силовики не среагировали на его приближение и не предупредили о возможной опасности.

Омоновцы заявляют, что они не заметили беспилотник заранее, а когда он попал в поле их зрения, было уже поздно.

Источники сообщают, что теперь сотрудники ОМОНа, работающие в Центральном административном округе Москвы, получают бинокли для отслеживания возможных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что 3 мая 2 БпЛА атаковали башню Кремля. В СК РФ сообщили, что дроны "вывели из строя" российские военные и спецслужбы, а атаку считают террористическим актом, совершаемым "киевским режимом".

Журналисты предположили, что БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу, где расположены квартира и рабочие кабинеты Путина. Также помещение там использует администрация президента России.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия использует атаку дрона на Кремль для отмены мер до 9 мая, чтобы представить войну в Украине как угрозу России. Также в Кремле опасаются, что 9 мая погибших во Второй мировой войне может вызвать в обществе негативную реакцию на высокое количество потерь России в войне против Украины.