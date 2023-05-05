Підвищений рівень стеження: московським омонівцям після атаки на Кремль дали нове завдання

Російська влада вважає, що наявність бінокля у силовиків ОМОН допоможе оперативно реагувати на чергові потенційно можливі атаки безпілотників на Кремль.

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Московські співробітники ОМОНу, що перебувають на чергуванні в Центральному адміністративному окрузі, отримали біноклі. Про це повідомляє російський Telegram канал Baza.

За даними росЗМІ, після вибухів на даху Сенатського палацу, старших співробітників ОМОНу, які перебували на Василівському узвозі під час атаки дрона, викликали до Будинку органів держбезпеки на Луб'янці для пред'явлення претензій. Головна скарга полягала в тому, що безпілотний літальний апарат пролетів над ними, але силовики не зреагували на його наближення та не попередили про можливу небезпеку.

Омонівці заявляють, що вони не помітили заздалегідь безпілотник, а коли він потрапив у поле їхнього зору, було вже пізно.

Джерела повідомляють, що наразі співробітники ОМОНу, які працюють у Центральному адміністративному окрузі Москви, отримують біноклі для відстеження можливих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що 3 травня 2 БпЛА атакували вежу Кремля. У СК РФ повідомили, що дрони "вивели з ладу" російські військові та спецслужби, а атаку вважають терористичним актом, який здійснюється "київським режимом".

Журналісти припустили, що БПЛА мали завдати удару по Сенатському палацу, де розташовані квартира та робочі кабінети Путіна. Також помешкання там використовує адміністрація президента Росії.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використовує атаку дрона на Кремль для скасування заходів до 9 травня, щоб піднести війну в Україні як загрозу Росії. Також у Кремлі побоюються, що 9 травня у день шани до загиблих у Другій світовій війні може спричинити у суспільстві негативну реакцію на високу кількість втрат Росії у війні проти України.