"Боятся, что жахнем": эксперт раскрыл, как Путин переживает отмену парадов на 9 мая

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, торжественные мероприятия в честь победы над нацистской Германией стали еще одной "скрепой", которую россияне потеряли из-за войны в Украине.

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Президент России Владимир Путин тяжело переживает отмену традиционных парадов 9 мая из-за угрозы ударов со стороны украинских войск. Об этом в эфире 24 канала сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, долгое время Владимир Путин держался за главные скрепы России: Юрия Гагарина, династию Рюриковичей, Александра Пушкина, православную веру и парады, которые проводили 9 мая в честь победы на нацистской Германией во Второй мировой войне. Но из-за боевых действий в Украине у россиян осталась только одна скрепа — ядерное оружие.

"Путину больно из-за отмены всех этих парадов", — отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман обратил внимание, что 29 апреля проведения парада 9 мая решили отменить и в городе Тюмень, расположенному глубоко в Сибири. Как предполагает эксперт, россияне опасаются ударов со стороны украинцев.

"Они боятся, что мы туда "жахнем". Может, не зря, ибо вчера что-то долетало до Балашихи, Санкт-Петербурга", — добавил Шейтельман.

Кроме того Красную площадь в Москве закрыли для посещения до 11 мая. По мнению политтехнолога, к тому времени центр российской столицы может измениться до неузнаваемости усилиями украинских военных.

7 апреля украинский бизнесмен Владимир Яценко объявил вознаграждение разработчикам беспилотника, который долетит до Красной площади 9 мая. Он пообещал заплатить 20 млн гривен.

20 апреля Минобороны РФ решило отменить военный парад на 9 мая в оккупированном Севастополе. "Праздничные мероприятия" пообещали проводить только возле домов ветеранов Второй мировой войны.

Тем временем, с 27 апреля бюджетников в Москве обязали высматривать БПЛА в небе. Россияне составили график дежурств до 9 мая включительно.