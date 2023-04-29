"Бояться, що жахнемо": експерт розкрив, як Путін переживає скасування парадів на 9 травня

На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, урочисті заходи з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною стали ще однією "скріпою", яку росіяни втратили через війну в Україні.

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Президент Росії Володимир Путін важко переживає скасування традиційних парадів 9 травня через загрозу ударів із боку українських військ. Про це в ефірі 24 каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман.

За його словами, довгий час Володимир Путін тримався за головні скріпи Росії: Юрія Гагаріна, династію Рюриковичів, Олександра Пушкіна, православну віру та паради, які проводили 9 травня на честь перемоги нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але через бойові дії в Україні росіяни зберегли лише одну скріпу — ядерну зброю.

"Путіну боляче через скасування всіх цих парадів", — зазначив політтехнолог.

Михайло Шейтельман звернув увагу, що 29 квітня проведення параду 9 травня вирішили скасувати у місті Тюмень, розташованому глибоко у Сибіру. Як припускає експерт, росіяни побоюються ударів з боку українців.

"Вони бояться, що ми туди "жахнемо". Може, не дарма, бо вчора щось долітало до Балашихи, Санкт-Петербурга", — додав Шейтельман.

Крім того, Червону площу в Москві закрили для відвідування до 11 травня. На думку політтехнолога, на той час центр російської столиці може змінитись до невпізнання зусиллями українських військових.

7 квітня український бізнесмен Володимир Яценко оголосив винагороду розробникам безпілотника, який долетить до Червоної площі 9 травня. Він пообіцяв заплатити 20 млн гривень.

20 квітня Міноборони РФ вирішило скасувати військовий парад на 9 травня в окупованому Севастополі. "Святкові заходи" пообіцяли проводити лише біля будинків ветеранів Другої світової війни.

Тим часом, з 27 квітня бюджетників у Москві зобов'язали виглядати БПЛА у небі. Росіяни склали графік чергувань до 9 травня включно.