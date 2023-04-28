Бюджетників з Москви зобов'язали до 9 травня служити у патрулях для "захисту неба від БПЛА", — ЗМІ

До завдань чергових патрулів, за інформацією журналістів, входить перевірка підвалів та горищ, а також виявлення "неблагонадійних" осіб та дивно припаркованих авто. Розклад створено з 27 квітня до 9 травня включно.

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Напередодні святкування Дня перемоги у Москві почали створювати патрульні групи з місцевих працівників бюджетної галузі для чергування містом та виглядання БПЛА. Про це повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини" з посиланням на співробітника однієї з організацій, залучених до чергувань.

За інформацією журналістів, працівників держустанов залучають до групових чергувань у дворах на своїх територіях для роботи "в режимі посилення", а також в завдання груп входитиме патрулювання Москви 9 травня на предмет розглядання в небі безпілотників.

"Поставили завдання — постійний візуальний контроль небесного простору щодо виявлення непізнаних літальних апаратів", — передали журналістам інформацію члени патрульних груп.

Розклад створено з 27 квітня по 9 травня, він має нічні зміни.

У завдання патрулів входить регулярний огляд підвалів і горищ у багатоквартирних будинках, а також обов'язки з виявлення дивно припаркованих автомобілів, повідомлення про підозрілі предмети, забуті на вулицях та виявлення "підозрілих та неблагонадійних" осіб.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що на святкування "Дня перемоги" до Москви 9 травня для участі у заходах приїде лише один зі світових лідерів президент Киргизстану Садир Жапаров.

Раніше російська влада в Білгородській, Курській та Брянській областях ухвалила рішення про відміну запланованого військового параду на 9 травня.

Також, 20 квітня, за рішенням Міністерства оборони Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі 9 травня заявили, що не будуть проводити військовий парад.