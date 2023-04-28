Бюджетников из Москвы обязали к 9 мая служить в патрулях для "защиты неба от БПЛА", — СМИ

В задачи дежурных патрулей, по информации журналистов, входит проверка подвалов и чердаков, а также выявление "неблагонадежных" личностей и странно припаркованных авто. Расписание создано с 27 апреля по 9 мая включительно.

Related video

Накануне празднования Дня победы, в Москве начали создавать дежурные группы из местных работников бюджетной отрасли для патрулирования города и высматривания БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на сотрудника одной из организаций, привлеченных к дежурствам.

По информации журналистов, работников госучреждений привлекают к групповым дежурствам во дворах на своих территориях для работы "в режиме усиления", а также в задачи групп будет входить патрулирование Москвы 9 мая на предмет высматривания в небе беспилотников.

"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", — передали журналистам информацию члены патрульных групп.

Расписание создано с 27 апреля по 9 мая и имеет ночные смены.

В задачу патрулей входит регулярный осмотр подвалок и чердаков в многоквартирных домах, а также обязанности по высматриванию странно припаркованных автомобилей, сообщению о подозрительных предметах, забытых на улицах и выявлению "подозрительных и неблагонадежных" личностей.

Напомним, 20 апреля стало известно, что на празднование "Дня победы" в Москву 9 мая для участия в мероприятиях приедет только один из мировых лидеров президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее российские власти в Белгородской, Курской и Брянской областях приняли решение об отмене запланированного военного парада на 9 мая.

Также, 20 апреля, по решению Министерства обороны Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 9 мая заявили, что не будут проводить военный парад.