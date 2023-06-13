Выезд с ребенком из Украины за границу: в ГПСУ разъяснили новые правила

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что изменения в правилах вывоза ребенка за границу коснулись только нотариально заверенных доверенностей на белой бумаге, которые до 23 мая были обязательны для третьих лиц, сопровождающих ребенка.

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Родителям, которые хотят отправить своих детей с Украины за границу в сопровождении третьих лиц, нужно позаботиться о новых документах, так как доверенности на белой бумаге с 23 мая теряют свою силу. Об этом проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы в официальном телеграм-канале ведомства во вторник, 13 июня.

Как вывезти ребенка с Украины: разъяснение ГПСУ

В профильном ведомстве украинцам объяснили, что после 23 мая 2023 года нотариально заверенные доверенности на белой бумаге теряют свою ценность.

В то же время доверенности на белой бумаге оформленные до 23 мая 2023 года будут действовать. Но вместе с ними нужно будет предъявить справку для подтверждения. Эти документы будут проверяться пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности.

Также в пресс-службе ГПСУ подчеркнули, что доверенности, выданные без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги будут действовать во время военного положения и в течение месяца со дня его прекращения.

Какие документы нужны для выезда ребенка за границу

Чтобы вывезти ребенка за границу, родителю или уполномоченному лицу необходимо иметь следующие документы:

нотариально заверенное согласие родителей, если ребенок выезжает за границу в сопровождении третьих лиц;

документ, подтверждающий родственные связи с ребенком;

загранпаспорт ребенка;

внутренний паспорт ребенка (или свидетельство о рождении).

Кто может вывозить ребенка за границу: обновленные правила

Ребенка, которому не исполнилось 16 лет, при выезде из Украины должны сопровождать родители или один из родителей. При этом в условиях военного положения согласие второго родителя не требуется.

Ребенка также могут сопровождать бабушка, дедушка, мачеха или отчим. В таком случае родственники должны предъявить на границе свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи. Заметим, что такой документ не требует заверения у нотариуса.

Если родители или близкие родственники не могут сопровождать ребенка при выезде из Украины, это могут сделать третьи лица. Однако тогда потребуется:

письменное заявление одного из родителей, заверенное органами опеки;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, который удостоверяет личность взрослого, сопровождающего ребенка.

Может ли ребенок 16 лет выезжать за пределы страны без родителей

С 16 лет ребенку разрешено самостоятельно выезжать за границу, и разрешение родителей для этого не требуется. Это правило действует независимо от военного положения.

В ГПСУ родителям напомнили правила выезда из Украины с малолетними и несовершеннолетними детьми Фото: ГПСУ

Напомним, 30 мая в ГПСУ опровергли слухи о запрете на выезд за границу для 17-летних парней. Согласно законодательству Украины, как отметил замглавы западного управления ГПСУ Игорь Матвийчук, ограничения предусмотрены для категории граждан от 18 до 60 лет, однако есть исключения.

А 25 мая украинцам сообщили о том, что мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать. По словам министра Игоря Клименко, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу, но разрабатывается закон, который будет это урегулировать.